Если Россия решит выслать украинских дипломатов, это вряд ли изменит что-то для украинцев, которые сейчас находятся в РФ. Такое мнение высказал прежний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Американцы, европейцы и мы высылаем тех, кто работает не на улучшение, а ухудшение отношений. Это очень четкий и сильный сигнал, я бы даже сказал пощечина Москве, Кремлю и лично его руководителю о том, что с международным правом и правилами поведения нельзя играть. Это - очень сильный удар по имиджу России, потому что Запад продемонстрировал свое единство, сказал: "каждое преступление должно быть наказано, за каждое преступление вы будете нести ответственность"", - сказал Огрызко.

В то же время он отметил, что высылка украинских дипломатов из России не является угрозой для Украины, поскольку наличие там дипломатов не дает гарантии, что их интересы будут защищены.

"В отношении тех, кто переживает за судьбу украинцев в ​​России - там есть или незаконно осужденными, или действительно военнопленными или похищенными даже на территории других государств - ни дипломатические отношения, ни консульские отношения, ни наличие дипломатов или консулов ​​не дает никакой гарантии того, что их интересы там будут защищены", - отметил знаток.

По его словам, наше государство имеет неприятный опыт на примере многих процессов над украинцам.

По мнению Огрызко, если Россия решит выслать украинских дипломатов с территории государства, их также будет 13.

"Это обычная практика, следовательно скорее только будет такое же количество (украинских дипломатов - ред). Обычно в таких случаях они высылают такое же количество дипломатических сотрудников из своей страны", - отметил знаток.

Напомним, 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украины принял решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

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