Пенсии для людей со значительным стажем и низкими зарплатами будут увеличены без изменения формулы для расчета пенсий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу министерства Андрея Реву, информирует svodka.net.

«Проблема заключается в том, что суммы взносов в пенсионную систему разные. С 2000 года все прозрачно и понятно — государственного регулирования практически не было. А вот трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до 2000 года, пришелся преимущественно на советские времена. И здесь возникают вопросы, потому что тогда государство регулировало зарплаты — действительно устанавливало их», — отметил министр. К тому же, по его словам, были сферы, которые хронически недофинансировались. «Например, крестьяне в колхозе — что они могли на трудоднях заработать?

Даже когда им начали платить после 1965 года, это были копейки. А санитарки, младший медицинский персонал – их зарплаты 60-80 рублей. 40 лет человек работал и имеет пенсию 1300-1400 гривень», – добавил он. По словам министра, сегодня идет работа по определению механизмов решения этой проблемы, обсуждаются различные варианты, но, при любых условиях, единственная формула пенсионного обеспечения останется неизменной.

«Первый вариант, который рассматривается, это увеличение минимальной зарплаты. Повышаем минимальную зарплату — увеличиваются минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд… На людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет», — отметил Рева. По его словам, есть другой вариант, предложенный народным депутатом от Радикальной партии Юрием-Богданом Шухевичем. Его идея — взять существующую формулу и применить при определении пенсий до 2000 года любые 5 лет крупнейшего заработка, а затем сложить эти коэффициенты. Таким образом, общий коэффициент будет больше, чем у человека, который вышел на пенсию после 2000 года.

Рева сообщил, что все изменения будут происходить в рамках бюджета Пенсионного фонда. «Нужно, чтобы наши желания соответствовали нашим возможностям. Подчеркиваю — мы не напечатали ни одной гривни, чтобы профинансировать пенсионные выплаты. Мы не брали кредиты, не брали в долг у МВФ. Все повышение пенсий Украина осуществила в рамках дополнительных поступлений от уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд», — сказал он.

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