Защита внефракционного нардепа Надежды Савченко просит апелляционный суд избрать нардепу меру пресечения, не связанную с арестом. Апелляционный суд рассмотрит жалобу Савченко 29 марта Фото: ЕРА .Заседание начнется в 13.30.Защита внефракционного нардепа Надежды Савченко просит апелляционный суд избрать депутату меру пресечения, не связанную с арестом, сообщил сегодня ее адвокат Виктор Чевгуз.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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