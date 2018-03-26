Мы потеряли Украины очень и очень давно. Нет, не в 1991 году, когда они решили, что есть курочку из борща в одиночку слаще. Нет, не в 2004 году, когда на Крещатике проклинали москалей и везде расставляли памятники мифического Голодомора, чтобы через десяток лет затребовать от России «платить и каяться».

Украинцы всегда думали стратегически - чтобы потом затребовать побольше от «угнетателей» и «оккупантов». Потому что киевские элиты прекрасно знали, что рано или поздно честно награбленное у СССР закончится. И работать без жёсткого надзора из Кремля они никогда не умели. Их карманы обладали особенностями чёрной дыры - затягивали безвозвратно туда всё, что приближалось и имело какую-то ценность.

Наверное, мы потеряли Украину ещё в 1970-1980 годы. Когда вваливали неисчислимые ресурсы, когда у Компартии Украины были удивительные права крутить фиги Москве - и ничего им за это не было. Когда Брежнев правил всем СССР. Когда Хрущёв Крым дарил от хорошего настроения. Когда по непонятной причине УССР давали невероятные полномочия, инвестиции, ресурсы. Убедили всех, что там живут самые «спивучи», самые «талановыти», самые лучшие «советские». Спрятали Хатынь и массовые расстрелы. Нехватка ресурсов для развития РСФСР игнорировалась - ради УССР. Для меня до сих пор это загадка. Зачем ослаблять Центр и усиливать националистические Окраины - и при этом запрещать КГБ раз и навсегда разобраться с украинским бандеровским диссидентством.

Вот и получился такой своенравный, хулиганистый, ни за что не отвечающий мальчишка, который и кошке хвост подожжёт, и «Беркуту» заточку в горло засунет, и из Д-30 122 мм фугасом по больнице выстрелил. Это всё звенья одной цепи.

Мы потеряли Украину ещё до распада Советского Союза. И не зря Леонид Кравчук считает, что именно Украина развалила СССР. Он сказал об этом в понедельник 22 августа на пресс-конференции на телеканале «112 Украина».

По словам Кравчука: «Украина может гордиться тем, что она есть, была и стала в 1991 году страной, которая развалила Советский Союз — последнюю империю, наиболее страшную».

Ещё первый президент Украины гордился, что обхитрил Россию. Он заявил, что в 1991 году Киев смог перехитрить Россию и сохранить советские границы республики. Отвечая на вопрос, как Киеву удалось оставить под своим контролем всю территорию УССР, в том числе и Крым, прежний глава государства подчеркнул, что в 1991 году он потребовал от органов власти продемонстрировать общую ответственность за происходящее в стране.

«Именно такой подход солидарной ответственности при конструктивном диалоге с Россией позволил нам — не побоюсь этого слова — перехитрить ее. Мы говорили о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Но мы говорили и о том, что Крым может заключать любые экономические, социальные, политические соглашения с Россией», — рассказал газете «Апостроф» Кравчук.

Вот так и живёт Украина. Или жила. Раз за разом обманывала Россию. Леониду Кравчуку в 1991 году было 57 лет, а родился он на Волыни. Член КПСС в 1958—1991 годах, член ЦК КПСС в 1990—1991.

1960—1967 годах консультант-методист Дома политпросвещения, лектор, помощник секретаря, заведующий отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ.

В 1970—1988 годах заведующий сектором, инспектор, помощник секретаря, первый заместитель заведующего отделом, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.

В 1989—1990 годах заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ. В конце 1980-х годов на страницах газеты «Вечерний Киев» Кравчук начинает открытую дискуссию со сторонниками украинской независимости.

И сейчас он гордится, что убил СССР и обокрал Россию. Настоящий маленький победивший Украинец.

Моё поколение потеряло Украину ещё даже не родившись. И, видимо, Украина и была той бомбой, заложенной под СССР, пожирающая ресурсы, обладающая огромным человеческим и электоральным потенциалами, чтобы убить Союз Советских Социалистических Республик на Референдуме.

И если вы ошибочно думаете, что на Донбассе, идёт какая-то освободительная война от Украины, вы жестоко ошибаетесь. Порошенко, Тимофеевы, Захарченки, Гройсманы, Яреськи, Стэци, Никитины, Медведчуки, Пушилины, Пинчуки, Кучмы продолжают распределять последние остатки советского наследства, и вытягивают всё, что можно из России. И потому эта война будет идти очень и очень долго. Потому что слишком многим новым донецким элитам и старым киевским князьям это выгодно. Война - это самый доходный вид бизнеса.

И остался на Украине необыкновенный народ. Молчаливый. В Киеве кланяются и боятся Порошенко, Гройсмана, Билецкого. В Донецке боятся Захарченко и Тимофеева (Ташкента). В Киеве подвалы СБУ, в Донецке просто «подвалы»

И остались на всей этой огромной территории русскоязычные, а не русские. Русские - это нечто большее. Это ответственность за свои решения. Это признание вины, какой бы тяжёлой она не было. Это взрослость. Это нежелание кланяться царькам, что старым, что новым. Русские - это люди, а не рабы. Но там я их не вижу. И война оправданием быть не может. Да и не бывает такой игрушечной войны - когда туда можно стрелять, а сюда нельзя. Война была в 1941-1945. А это так, бизнес-проект. Затянувшийся, доходный бизнес-проект.

Дзыговбродский Дмитрий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира