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Василенко: Никакого международного управления Донбассом быть не может. Это часть территории Украины
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26.03.2018 18:57
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Москва хочет, чтобы оккупированные территории Донбасса вернулись в
состав Украины с особым статусом, заявил в комментарии изданию
"ГОРДОН" адвокат, прежний судья Международного уголовного трибунала
Владимир Василенко. Василенко: Мы унитарная страна Фото:
uacrisis.org "Украина должна быть категорически против такого
варианта. Никакого международного управления Донбассом быть не
может. Это часть территории Украины. И россияне должны оттуда уйти,
что предусмотрено "Минском". Все, больше никаких условий. Кремль
хочет повторения сценария, который в свое время был в Косово –
сначала международное управление, потом особый статус и так далее.
Это один из способов навязывания Украине невыгодных ей норм Минских
соглашений. В РФ хотят, чтобы оккупированные территории на востоке
страны вернулись в Украину с особым статусом. Это неприемлемо. Мы
унитарная страна", – подчеркнул Василенко.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.19 марта 2018 года американский
журнал Time со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел
России сообщил, что президент РФ Владимир Путин готов согласиться
на передачу оккупированного Донбасса под контроль временной
международной администрации.
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