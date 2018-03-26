В Государственной думе разгорается скандал не меньший, чем тотальный харрасмент в Голливуде – якобы в стране традиционных ценностей гнездо разврата уютно разместилось в самом сердце законодательства и представительства.

Сначала объектом обвинений стал депутат Леонид Слуцкий, либеральные СМИ затеяли игру в "харрасмент" ещё в феврале, были найдены две журналистки, которые на условии анонимности указали "Дождю" на развратника и даже в подробностях описали, к чему и как он прислонил свою "внутреннюю часть ладони".

Девушки, естественно, прежде никому ни о чем не рассказывали, чтобы не лишиться работы в парламентском пуле. Вскоре они обрели силу и проявили храбрость – показались на публике и повторили свои обвинения уже без какой-либо анонимности – Екатерина Котрикадзе (на фото ниже), Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук, которая, услышав историю коллег, тоже вспомнила, как Слуцкий приглашал её в ресторан, и решила присоединиться к девушкам, пополнив коллекцию рассказов о приключениях "внутренней части ладони" депутата Слуцкого. Отважность девушек не вдохновила парламентария на признание вины, он все отрицал и называл бредом:

"Когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации. Для "Дождя", однако, это обычная практика".

На его пост коллеги из ЛДПР ответили сальными шуточками, Антон Морозов написал, что "готов взять пару журналисток на себя". 8 марта Слуцкий извинился перед всеми женщинами, которых когда-либо обидел. Позже отрицал, что это поздравление в "Фейсбуке" – публичное признание вины за трёх журналисток, пострадавших от его излишнего внимания.

Мнения в Госдуме разделились: часть депутатов (среди них и женщины) в голос сообщали, что Слуцкий "галантный мужчина" и "никогда бы и ни за что". Депутат Оксана Пушкина вступилась за предполагаемых жертв харрасмента, так же как и Мария Захарова, которая припомнила случай, когда она стала свидетелем "не очень приятных действий" в отношении девушки, ей пришлось сделать замечание Слуцкому.

В свою очередь думская комиссия, которая заседала по этому поводу, нарушений поведенческих норм не увидела – точнее, не услышала (в качестве доказательств одна из журналисток предоставила диктофонную запись, где "русский Вайнштейн" уговаривал её бросить парня и стать его любовницей). Ещё и намекнули, что раз все "пострадавшие" журналистки – представители "западных СМИ", то, вероятно, исполняют не свою волю. В итоге либеральные СМИ устроили бойкот Госдуме и комиссии по этике. Так разогрелся "рашн Вайнштейшн".

Сравнил сюжет "Дождя" о Слуцком со скандалом вокруг Харви Вайнштейна вице-спикер Госдумы, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев, он обещал поставить вопрос о лишении журналистов "Дождя" аккредитации в Госдуме. Но не тут-то было, вдруг в сексуальном скандале оказался замешан сам отец Лебедева, руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Наверное, обвинения от красивых журналистов даже польстили бы "дедушке российской политики", он всегда позиционировал себя, как любимца слабого пола, к которому демонстративно пренебрежительно относился. Но в домогательствах обвинил лидера ЛДПР молодой человек, журналист телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев. Открытый гей написал на своей странице в "Фейсбуке", что помощники Жириновского якобы пытались затащить его в сауну, а сам Владимир Вольфович "лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном". Какой частью ладони делал это Жириновский, здесь не уточняется.

То, что Жириновского "вайнштейнят", имеет и внутриполитическое значение, считают некоторые эксперты, например, независимый аналитик Татьяна Становая считает, что думский харрасмент – удар по спикеру Вячеславу Володину. На своей странице в "Фейсбук" она пояснила, что председатель уже вынужден охранять нижнюю палату как свою корпоративную вотчину, осажденную "администраторами":

"Логика проста: одного депутата сдашь, значит, и остальных за разменную монету держишь. Так и недолго растерять авторитет у себя же дома. Во-вторых, Слуцкий – от ЛДПР. А с ЛДПР пакетное соглашение о разделе постов. До сих пор Володин имел своего рода фору в отношениях с парламентскими партиями. Если рушить пакетное соглашение, то давать Кириенко шанс вмешаться и переиграть. Так что Слуцкий – оборонный рубеж Володина в конкуренции с АП. Та самая не очень приятная ситуация, когда один хищник вдруг оказывается живым щитом в руках другого хищника".

Эксперты уверены, что весь этот скандал – отработка западной технологии – впервые на нашей почве.

Дмитрий Лекух, публицист, писатель:

"Это просто хайп прозападных креативных элит, которые играют в харрасмент".

– Мне трудно комментировать что-то про Владимира Вольфовича, особенно учитывая его не молодой, скажем так, возраст. Конечно, можно только порадоваться за деда, если это действительно так. Почему он именно за этим молодым человеком пошёл, не очень понятно. Дело в том, что то, что сейчас происходит, – это отзвуки происходящего на Западе скандала, кого тут обвиняют – неважно. Важно – за что.

Это просто "хайп" наших креативных элит, которые ориентированы на Запад, но они следуют всем трендам. А поскольку живём мы в довольно своеобразном обществе, где заигрывание мужчины и женщины – правда, непонятно, что там в случае Жириновского, – это явление абсолютно нормальное. Но в западной культуре это уже "харрасмент".

Это все реально отвратительно. Дело даже не в том, что это касается ЛДПР, которые, в общем-то, уже явно отыграны на политической арене. И со Слуцким, и с Жириновским одно и то же – они отыграны. Они совершенно никому не интересны, это просто модный "хайп", не более того.

Максим Жаров, политолог:

"Внутриполитический аспект "харрасмента" в ГД".

– На самом деле, против Леонида Слуцкого кампания, как мне кажется, имеет довольно серьёзные основания, и главная цель – это дискредитация Слуцкого, как одного из ответственных в Госдуме за приём иностранных наблюдателей на президентских выборах. И еще, поскольку Леонид Слуцкий возглавляет комитет по международным делам в Госдуме и часто выступает в поддержку того внешнеполитического курса, который у нас проводится с 2014 года, эта, собственно, кампания против него ещё имеет целью дискредитацию этого внешнеполитического курса. Потому что обвинения в харрасменте приняты на Западе, и западная пресса всегда с обостренным вниманием реагирует на такие обвинения в других странах, начинает эти обвинения тиражировать. Поэтому, обвиняя Слуцкого в харрасменте, как раз организаторы этой кампании выбирают его дискредитацию на Западе, как председателя комитета по международным делам Госдумы.

Что касается Жириновского, то тут, как мне кажется, уже пошла такая, что называется, "игра в навал", поскольку ЛДПР вступилась за Слуцкого – здесь уже идёт "накат" на партию и на его лидера тоже как раз на сексуальной почве. И схема приблизительно та же самая. Соответственно, это позволяет говорить, что и авторы атаки на Жириновского те же самые, что и авторы атаки на Слуцкого.

Александр Жилин, журналист, политолог:

"Путин образца 2018 года затеял эту игру во имя очищения России"

– С точки зрения морали и нравственности, нынешняя политическая "накипь" – я не могу назвать её элитой, – она совершенно не соответствует никаким нормам. Во-первых, потому что она формировалась в годы, когда страну "распяли на кресте", следовательно предъявлять к этим людям сегодня какие-то требования с точки зрения морали, нравственности – бессмысленно. Бессмысленно, потому что они олицетворяют совершенно другой полюс: алчность, польза, стремление к наживе, к удовольствиям. Это среда бандитизма 90-х – какая мораль? Только готовность сдать все национальные интересы державы во имя обогащения – это да. Вот такая она, "элита".

Что касается Жириновского, я хочу напомнить, что это ведь проект. Он многие годы отработал верой и правдой, ему продалось все на свете, Жириновский стал "миллиардером от политики", это "политический олигарх".

Все задачи, которые нужно было решить, а больше никто не соглашался, выполнял Жириновский – вкинуть информационные пробные шары на определённые темы, озвучить какие-то непопулярные меры, угрожать Западу – это все поручалось ему, его партии. За это закрывали глаза на все, что он творил – на то, что все имущество партии на нем числится, например. Он был проект власти в 1990-х годах.

Я ознакомился с этим скандалом – это, конечно, страшное отвращение. И отвращение распространяется на всю власть. И я думаю – мне бы очень этого хотелось – если бы Путин образца 2018 года затеял эту игру во имя очищения России от вот этой нечисти. Я такого не исключаю. Идёт давление на Путина в мире, и это хороший повод бросить либералов на штыки народа. Сперва Слуцкий, потом Жириновский, потом подкинут нам в этот костёр ещё парочку "голубых брёвен". А их, как грязи, во власти. Неслучайно во времена позднего Ельцина возник анекдот: "За кремлевской стеной голубые ели. И не только ели, но и пили".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира