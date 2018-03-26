|СБУ опубликовали записи доказательств приказов Москвы в замене паспортов россиян на Донбассе
|26.03.2018 19:00
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В понедельник, 26 марта, сотрудники СБУ перехватили телефонные разговоры, содержания которых в очередной раз доказывают присутствие российских военных в незаконных вооруженных формированиях боевиков на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности Украины получила очередные доказательства присутствия российских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых "Д/ЛНР", - говорится в сообщении.
На аудиозаписях переговоров можно услышать приказ из Москвы - безотлагательно сдать паспорта граждан России всем российским военнослужащим, которые воюют на территории оккурированых частей Донецкой и Луганской областей, и получить документы прикрытия - паспорта самопровозглашенных республик.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в районе проведения АТО подразделениями Центра спецопераций совершено свыше 7 тыс. специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе - по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.
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