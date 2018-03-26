|Журналист Варфоломеев о пожаре в Кемерово: Жители Кузбасса боятся говорить вслух о том, что произошло
|26.03.2018 19:05
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https://www.facebook.com/varfolomeev/posts/10208729091744338
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Правоохранительные органы сообщили о задержании четырех человек: технического директора компании-собственника здания, арендатора помещения, где предположительно начался пожар, а также сотрудника и руководителя организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию.
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