ЦСР (центр стратегических разработок), созданный умышленно под Кудрина, напоминает пятое колесо в телеге и призван мешать нашей экономике развиваться.

Тем не менее, президент в силу природной вежливости поручил ему разработать план развития экономики, чтобы на время унять его неуёмную натуру, а заодно успокоить западных кураторов Алексея Леонидовича, чтобы они не слишком напрягались.

Но Кудрин, который может лишь исполнять команды, поступающие от МВФ, к мыслительной деятельности не отдельно приспособлен. Вследствие чего выдал абсолютно неясный документ ни о чём. Главной задачей он определил реформу системы госуправления и предложил провести её до 2020 года. Или до выборов в Госдуму. Обозвав всё это «форточкой возможностей».

Затем предложил увеличить расходы на здравоохранение, образование и медицину, соответственно урезав расходы на оборону. Пораженческие настроения, пронизывают нутро наших либерально настроенных политиков и заставляют чистить англосаксонские сапоги.

Со времён Достоевского, ничего не изменилось, как русские либералы были западными холуями, так ими и остались.

И ЦРУшные вбросы про то, что Кудрин возглавит правительство, вызывают у меня искренний смех!

Страшно далеки они от российского народа, поскольку составляют своё мнение о нём, на основании данных таких одиозных контор, как “Голос”. Которые существуют исключительно для того, чтобы пилить западные гранты, вешая им лапшу на уши о приближающемся российском майдане.

Ничего личного, просто бизнес!

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

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