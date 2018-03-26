|Вагітна Джамала влаштувала запальні танці на "Голосі країни" (ВІДЕО)
|26.03.2018 19:10
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Наепередодні відбувся восьмий ефір шоу "Голосу країни-8", "бої", під час яких визначились учасники команд тренерів, які проходять у наступний етап шоу - "нокаути".
Так, першими на сцену вийшли учасниці команди Джамали - зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер і учасниця львівської групи "Mirami" Софія Кіструга.
Дівчата виконали пісню "Blow your mind" британської співачки Dua Lipa. Дівчата настільки вразили Потапа, що він попросив їх тренера Джамалу заспівати разом з її підопічними ще раз. Втім, Джамала вирішила влаштувати запальні танці.
"Мені сподобалося ваше тріо, особливо Джамала зі своїм круглим животиком і щасливою посмішкою. Так легко і круто танцювала", - прокоментував Потап.
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