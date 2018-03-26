Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил на своем сайте о завершении выполнения контракта с Таиландом на поставку танков "Оплот". "Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации", – заявил генеральный директор предприятия Павел Букин. Контракт удалось выполнить вопреки нечестной конкуренции и агрессии Российской Федерации, подчеркнул он. Концерн полностью переключается на производство "Оплотов" для нужд Вооруженных сил Украины, добавил Букин. | Украина за семь лет выполнила договор на поставку "Оплотов" в Таиланд Фото: ukroboronprom.com.ua В 2011 году Украина и Таиланд заключили договор объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков "Оплот" нового поколения.В январе 2017 года пресса со ссылкой на главнокомандующего вооруженными силами Таиланда Чалермчаи Ситтисата писала, что Бангкок может отказаться от украинских танков в связи с задержкой выполнения контракта, и вместо "Оплотов" будут приобретаться китайские VT-4. При этом генерал заявил, что проблема с поставкой возникла в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Украине.На харьковском заводе имени Малышева, где производят боевые машины, сообщили, что контракт выполняется по разработанному плану и сроки "ни разу не были сорваны".Предполагалось, что поставки будут завершены до конца 2017 года.видео Видео: Державний концерн Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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