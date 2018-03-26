Объемы строительных работ выполнены в течение января - февраля текущего года превысили 10 млрд грн. Об этом сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

Да, в общем работ в строительный сфере было выполнено на сумму более 10,4 млрд грн. С которых более 6 млрд грн пришлось на возведение зданий, в том числе объемы работ по возведению жилья в течение первых двух месяцев составили 3,2 млрд грн, а нежилых - 2,9 млрд грн. Работы по возведению инженерных сооружений оцениваются на сумму более 4,2 млрд грн.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, что уже возводятся, компания в 2018 году взялась за 7 новых.

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