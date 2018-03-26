Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что система противопожарного надзора в РФ превратилась в "огромную коррупционную кормушку". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Навальный: Власти Кемеровской области — это вообще конгломерат преступников Фото: ЕРА "Мы с вами отлично знаем, что они сейчас будут говорить. Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: "Вы пиаритесь на крови". Это стандартная реакция. Они все время так делают. И так избегают ответственности. А факт заключается в том, что вся система противопожарного надзора превратилась в огромную коррупционную кормушку. Других целей она давно не выполняет", – подчеркнул он.Оппозиционер отметил, что по официальным данным о доходах и расходах за 2016 год, глава областного МЧС в Кемерово имеет в собственности автомобиль, стоимость которого существенно превышает его доходы."Ну как у руководителя МЧС по Кемеровской области может в собственности оказаться Toyota Land Cruiser стоимостью в две годовые зарплаты? Что, никто не понимал, как он заработал этот Land Cruiser? Власти Кемеровской области – это вообще конгломерат преступников. Бандиты настоящие, думающие только о личной наживе", – заявил он.Навальный добавил, что Фонд борьбы с коррупцией считает МЧС России одним из самых коррумпированных ведомств."Огромные деньги выделяются, гигантские закупки – и все растаскивается. Надо наконец-то признать эти проблемы и прекратить самим себе врать о том, что российское МЧС – эффективная служба. Это не так. У них только пиар эффективный. Сотни семей заплатили страшную цену за этот урок, и мы не должны его забыть", – подытожил он.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Правоохранительные органы сообщили о задержании четырех человек: технического директора компании-собственника здания, арендатора помещения, где предположительно начался пожар, а также сотрудника и руководителя организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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