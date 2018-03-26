В последнее время в Украине активно ввозятся б/у авто из США. Часто отечественным автолюбителям предлагают свежие машины в хорошем состоянии по умеренной цене.

Однако мало кто знает, что между «американских» авто нередки утопленники. И часто это машины последних лет и с небольшим пробегом, информирует svodka.net.

В этом ролике вы можете увидеть подробный обзор одной из свалок в Штатах, где как раз собирают автомобили-утопленники для дальнейшей перепродажи.

При выборе авто из других стран обращайте внимание на состояние кузова и самое главное — подкапотного пространства, салона, а также багажника. Если конечно, вы не сознательно покупаете такой автомобиль.

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