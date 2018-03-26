В понедельник, 26 марта, в центре Одессы состоялся марш спасенных собак, которых спасли после голода, побоев, болезней, попыток отравления. Мероприятие организовали для привлечения внимания к бездомным животным.

В Одессе состоялся марш спасенных собак для привлечения внимания к бездомным животным.

Хозяева четвероногих вместе со своими воспитанниками прошлись по центру города.

У большинства собак, которые приняли участие в марше, тяжелое прошлое - они жили в приютах, либо на улице. Их спасли после голода, побоев, болезней или же попыток отравления.

Как сообщал svodka.net, житель американского города Форс-Пирс по имени Перри Мартин нашел своего кота после 14 лет разлуки.

После того как мужчина переехал из сильно пострадавшего от урагана города, кот по кличке Томас Младший сбежал от него. Из-за того, что поиски питомца не дали никаких результатов, американец решил, что кота сбил автомобиль.

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