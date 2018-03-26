Премьер-министр Британии Тереза Мэй во время выступления в парламенте выразила соболезнования пострадавшим в результате пожара в торговом центре Кемерово.

«У нас нет разногласий с российскими гражданами, которые сделали такой большой вклад в великую историю собственной страны, наши мысли — с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерове в Сибири», — цитирует главу британского правительства RT, информирует svodka.net.

Отмечается, что слова соболезнования в связи с масштабной трагедией в Кемерово принесли представитель Белого дома и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, конечно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, между которых преимущественно дети.

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