|Новый пожар: горит многоэтажка в столице Чечни
|26.03.2018 19:43
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В столице Чечни Грозном горит 12-этажный жилой дом.
Огонь охватил крышу и два верхних этажа здания, передает со ссылкой на .
"Горят чердачные помещения жилого дома по проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей", - говорится в сообщении.
Дом стоит по соседству с ТЦ "Гранд парк". Причина пожара не установлена.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Момент начала пожара в торговом центре Кемерова зафиксировала камера наблюдения.
На кадрах видно, как люди начинают разбегаться после возгорания. Как пишут в комментариях под видео, черный дым распространился за несколько секунд. Видео с камеры опубликовали в YouТube.
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