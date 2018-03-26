Доллар США и евро развернулись вверх после появления сообщений о высылке российских дипломатов из США и ряда европейских государств. При этом курс евро поднялся выше 71 руб./EUR1 впервые с 20 марта, сообщает агентство «Интерфакс».

Так, к 16:16 по московскому времени курс доллара на торгах Московской биржи составлял 57,25 руб./$1, что было на 26 копеек выше уровня на 16:00 по московскому времени. Евро вырос до 71,03 руб./EUR1 против 70,66 руб./EUR1 до объявления о высылке, информирует svodka.net.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль резко снизился к доллару и евро на фоне обострения внешнеполитической ситуации после сообщений о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» — отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Дипломаты подлежат высылке из 14 стран ЕС и США, причем власть президента США Дональда Трампа приняла решение не только выслать из страны 60 российских дипломатов, но и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

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