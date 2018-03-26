Государственная фискальная служба Украины рассматривает возможность заключения мирового соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Так в пресс-службе ГФС прокомментировали информацию о штрафе, который был начислен главе НАК Андрею Коболеву.

"Рассматриваем возможность заключения мирового соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Этот вопрос будет более подробно обсуждается во время проверки правомерности начисления штрафных санкций. Проверка завершится 4 апреля", - сообщили в ГФС.

В пресс-службе также отметили, что "условия мирового соглашения пока в стадии переговорного процесса".

Как сообщал , Государственная фискальная служба Украины наложила на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, что ПАО "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО поручил Генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность начисления главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву штрафа в сумме 8,3 млрд грн.

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