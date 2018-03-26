Социальная сеть Twitter отказалась от рекламы ICO (первичное размещение токенов криптовалют), продажи токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж. В Twitter официально подтвердили информацию о запрете рекламы криптовалют Фото:EPA Также будет запрещена реклама бирж криптовалют, но в этом случае будут предусмотрены выборочные исключения.Изменения вступят в силу на этой неделе.В январе рекламу криптовалют запретили в Facebоok. В июне такие же меры примет Google. Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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