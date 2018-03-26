|Гана открыла рынок для украинской курятины
|26.03.2018 20:02
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Украина получила право поставлять отечественную курятину на рынок Республики Гана. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает
"Компетентные органы Украины и Республики Гана согласовали форму ветеринарного сертификата для экспорта мяса птицы и продуктов из него из Украины в Гану", - говорится в сообщении.
С формой сертификата можно ознакомиться здесь.
Напомним, украинская курятина побила рекорды по экспортированности и ценовой доступности.
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