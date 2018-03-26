В Стамбуле неожиданно обвалилось полотно эскалатора метро.

Неисправность эскалатора обернулась серьезными травмами одного человека, информирует svodka.net.

На видеозаписи видно, как произошла авария на подвижном участке эскалатора, который направлялся вниз. В какой-то момент эскалатор остановился. Люди продолжали опускаться самостоятельно. Некоторые уже подойдя к эскалатору, остановились.

Один парень ступил на ступени, держась за поручень. В это время произошел обрыв ленты эскалатора, механизм под лентой сработал в обратную сторону.

Причем, блокировка системы сработала не сразу.

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СМИ выяснили, что пострадавшим оказался локальный житель Мехмет Али Эрик. Он попал в больницу с серьезными травмами в результате несчастного случая.

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