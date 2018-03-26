|50 молодых разгромили выставку о правах человека
|26.03.2018 20:15
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На выставку о людях с инвалидностью, ромах, трансгендерах и людях с ВИЧ во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA ворвалось около 50 парней.
В основном это были подростки без шевронов. Группу возглавлял взрослый человек, передает со ссылкой на .
Они уничтожили плакаты с изображением людей с инвалидностью, ВИЧ, рома и трансгендеров
"Один из ребят прошелся ногами по плакату с людьми с инвалидностью. Они остались в помещении, сказали, что хотят участвовать в дискуссии", - рассказывает работница правозащитной программы международного фестиваля Docudays Екатерина Луцка.
Тема дискуссии - "Права человека: проблема распространения ультраправых движений".
Организаторы вызвали полицию. Правоохранитель вывел парней за пределы здания.
Они оставались перед входом и не пропускали людей внутрь.
Впоследствии пришел начальник управления патрульной полиции Юрий Зозуля и разблокировал вход.
В на Дарнице вечером 11 марта группа молодых людей в масках напали на один из магазинов. Очевидец события Анастасия Мельниченко написала об этом в Facebook.