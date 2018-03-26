Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 31 декабря 2018

Национальный банк объявил тендер на закупку ковровых дорожек за 504 тыс. гривен. Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини, информирует svodka.net.

Сообщается, что регулятор намерен закупить 42 ковровых дорожек полипропиленовых, бежевого цвета с орнаментом в красно-темных цветах прямоугольной формы по краям дорожки; шириной — 1 метр, 1,50 метра, 2 метра, 3 метра (917,55 кв. м в сумме). На закупку планируют потратить 503 955 млн гривен.

Конечным сроком для подачи заявок определено 5 апреля 2018 года, а начало аукциона — 6 апреля 2018 года. Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 31 декабря 2018.

Ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба намерена закупить крупную партию компьютерной техники. Речь идет о «геймерских» компьютерах, на которые планируется потратить 316 млн. грн.

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