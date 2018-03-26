Около 50 человек ворвалось на выставку, открытую в рамках фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, сорвали плакаты и заблокировали вход, сообщили организаторы. Плакаты сорвали со стендов и бросили на пол Скриншот: Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA / Facebook По ее словам, в кластер IZONE, где проходят мероприятия Docudays UA, зашла группа подростков без шевронов. Их возглавлял взрослый мужчина.Они порвали четыре плаката, на которых были изображены люди с ограниченными физическими возможностями, ВИЧ, представитель народа ромов и девушка-трансгендер.Вошедшие заявили, что хотят участвовать в дискуссии о проблемах распространения ультраправых движений, которая должна была начаться в рамках фестиваля. https://www.facebook.com/DocudaysUA/videos/1767033943339665/ Организаторы вызвали полицию, она вывела группу за пределы IZONE. Однако мужчины оставались перед входом и не пропускали на дискуссию ни участников, ни посетителей.По словам Луцкой, разблокировать работу фестиваля удалось только после появления начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозули. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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