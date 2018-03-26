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Неизвестные пытались сорвать выставку на тему прав человека в Киеве
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26.03.2018 20:17
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Около 50 человек ворвалось на выставку, открытую в рамках фестиваля
документального кино о правах человека Docudays UA, сорвали плакаты
и заблокировали вход, сообщили организаторы. Плакаты сорвали со
стендов и бросили на пол Скриншот: Міжнародний фестиваль
документального кіно про права людини Docudays UA / Facebook По ее
словам, в кластер IZONE, где проходят мероприятия Docudays UA,
зашла группа подростков без шевронов. Их возглавлял взрослый
мужчина.Они порвали четыре плаката, на которых были изображены люди
с ограниченными физическими возможностями, ВИЧ, представитель
народа ромов и девушка-трансгендер.Вошедшие заявили, что хотят
участвовать в дискуссии о проблемах распространения ультраправых
движений, которая должна была начаться в рамках фестиваля.
https://www.facebook.com/DocudaysUA/videos/1767033943339665/
Организаторы вызвали полицию, она вывела группу за пределы IZONE.
Однако мужчины оставались перед входом и не пропускали на дискуссию
ни участников, ни посетителей.По словам Луцкой, разблокировать
работу фестиваля удалось только после появления начальника
управления патрульной полиции Киева Юрия Зозули.
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