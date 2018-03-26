Срок полномочий главы НАПК истекает 28 марта, Корчак не претендует на переизбрание

Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Наталья Корчак заявляет об истечении ее полномочий в среду, 28 марта, и о готовности передать руководство госагентством.

"В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи. Надеюсь, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Национального агентства", - написала Н.Корчак на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Она поблагодарила критиков и оппонентов "за придирчивое внимание", а друзей и коллег – "за поддержку и командную работу".

Как сообщалось, Н.Корчак была избрана председателем НАПК 28 марта 2016 года. Она была одной их первых троих членов Нацагентства, отобранных конкурсной комиссией и назначенных украинским правительством на внеочередном заседании 11 декабря 2015 года.