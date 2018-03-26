Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что выдворение российских разведчиков из США, Канады и стран Евросоюза поможет защитить "нашу общую безопасность". Джонсон: Россия не может нарушать международные правила безнаказанно Фото: ЕРА "Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников является самой большой коллективной высылкой российских разведчиков, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", – написал он. Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity — Boris Johnson (@BorisJohnson) 26 березня 2018 р. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сегодня стало известно, что 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов. Также президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, Соединенные Штаты закрывают Генконсульство РФ в Сиэтле.О сокращении количества сотрудников российских дипмиссий заявили также в Канаде, Финляндии и Норвегии.Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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