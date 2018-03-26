|Полицейская машина слетела с моста
|26.03.2018 20:30
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В Одессе полицейский автомобиль "Рено Дастер" упал с Горбатого моста.
Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, передает со ссылкой на .
Двое полицейских после аварии обратились за медицинской помощью. Погибших нет.
Повреждение получил полицейский автомобиль.
Причина неизвестна, по факту инцидента проводится служебная проверка.
В Одесской области автомобиль скорой помощи попал в снежный занос из-за непогоды. Врачи были вынуждены обратиться в службу спасения "101", следовательно в машине находился годовалый пациент, требовавший госпитализации.
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