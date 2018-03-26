Санкции Запада в отношении России в настоящее время не являются «триггером протестных настроений».

«Но глухое брожение внутри общественного «тела» все же идет», — сказала в интервью «Обозревателю» российский политолог Лилия Шевцова, информирует svodka.net.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать активизации протестных настроений, активизации оппозиции, в том числе на фоне санкций Запада в отношении РФ, она заметила: «Пока Россия после протестного взрыва 2011-2012 годов затихла. Будто уснула. Надолго ли? Непонятно. Ведь никакие опросы не предупреждали о том, что люди выйдут на улицу в 2011 году».

Политолог констатировала: «Недовольство тлеет и в любой момент сможет вырваться наружу. Опросы говорят, что сейчас протестовать готовы 5-7% опрошенных. Впрочем, различные сегменты общества и протестуют — дальнобойщики, обманутые дольщики, молодежь. Но протестные «ручейки» не формируют мощного потока. Пока».

Шевцова также обратила внимание на тот факт, что в сегодняшней России «нередко протестующие обращаются за помощью именно к президенту». Таким образом, «протест все еще не затрагивает системных устоев».

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Политолог добавила, что санкции Запада не способствуют росту протестных настроений и консолидации оппозиции в силу того факта, что они «подкрепляют в обществе не антикремлевские, а антизападные настроения».

Таким образом, «по крайней мере, в ближайшем будущем Кремль может не волноваться», — заверила она.

В то же время политолог подчеркнула: «Кремль, пытаясь сохранить властью расползающуюся материю, делает массу глупостей, подрывая свои же позиции». Режим, «бетонирующий сцену», «лишает людей легальных каналов артикуляции своих интересов, выталкивая их на улицу».

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