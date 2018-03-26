Правильная диета увеличивает продолжительность жизни. Сократив потребление калорий только на 15%, можно замедлить старение и снизить риск возрастных заболеваний, рака и диабета.

«Ограничение калорий замедляет основной метаболизм, и если побочные продукты метаболизма ускоряют процессы старения, то ограничение калорий в течение нескольких лет может снизить риск хронических заболеваний и продлить жизнь», — говорит Лианна Рэдман, ведущий автор исследования из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона (Лос-Анджелес), информирует svodka.net.

CALERIE (Комплексная оценка долгосрочных последствий сокращения потребления энергии) — первое рандомизированное контролируемое исследование, изучившее эффект ограничения калорий у людей без ожирения. На втором его этапе сообщается об успехах 53 здоровых мужчин и женщин в возрасте 21−50 лет, которые сократили калорийность рациона на 15% и соблюдали диету в течение 2 лет. Сокращение калорий для каждого из них рассчитывалось индивидуально.

Участники, ограничившие потребление калорий, за 2 года потеряли в среднем 9 кг, хотя похудение не было целью исследования. Врачи не отметили у них никаких побочных эффектов, например, анемии, потери костной массы или нарушений менструального цикла. Фактически, испытание привело к улучшению качества жизни и настроения.

У лабораторных животных ограничение калорий снижает температуру тела и скорость метаболизма.

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«Из исследований мы знаем, что чем меньше млекопитающее, тем быстрее у него метаболизм и короче жизнь, — говорит Рэдман. — На метаболизм влияют многие факторы, в том числе диетические и биологические. Но современные теории утверждают, что более медленный обмен веществ наиболее полезен для здорового старения».

Результаты CALERIE согласуются с двумя самыми давними теориями старения человека — медленного метаболизма и окислительного повреждения. Последняя связывает избыточное производство свободных радикалов с окислительным повреждением липидов, белков и ДНК, что приводит к хроническим заболеваниям, таким как атеросклероз, рак, диабет и ревматоидный артрит.

Пока число участников было относительно небольшим, следовательно в будущем ученые планируют выделить надежные биологические маркеры старения и изучить влияние ограничения калорий в сочетании с антиоксидантными продуктами или такими лекарствами, как ресвератрол.

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