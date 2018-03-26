Есть явные указания на то, что некоторые новые аспекты казахской военной доктрины появились в ответ на совсем иные угрозы. В отличие от доктрины 2011 года, казахские военные стратеги теперь озаботились возможностью применения «гибридных методов». Также упоминается угроза «стимулирования и эскалации вооруженного конфликта на границах Республики Казахстан».



Новая казахская военная наука явно связана с Украиной. Она очень схожа с доктриной Беларуси, принятой в 2016 году, но Минск более открыто указал на уроки, извлеченные из событий в Украине», – говорит Дейрдре Тайнан, директор проекта по Центральной Азии в организации «Международная кризисная группа».



Интересно. Познавательно. Свежо. А вот автор как раз живёт в той самой России, и как бы вечно интересно, какие именно «уроки» сумели извлечь казахстанские/белорусские политики из украинских событий.



В принципе, «уроки» можно было начинать извлекать гораздо раньше. Наши дорогие западные «партнёры» меняют/пытаются менять правительства с удручающим постоянством. Достаточно вспомнить «революцию тюльпанов» в соседней с Казахстаном Киргизии. И, как ни странно, господин Лукашенко там тоже «активно поучаствовал» (уже постфактум).



То есть вся технология переворота уже часто опробована и часто продемонстрирована всем желающим. Но почему-то ни «революция роз» в Грузии, ни «революция тюльпанов» в Кыргызстане, никакой «смены военной доктрины» в РБ /РК не вызвали. А почему? То есть надо понимать так, что в России после грузинских событий 2003-го и украинских событий 2004-го года, опасность насильственной смены власти в ходе «народных волнений» инспирированных из-за рубежа, была признана первоочередной.



Началась «активная борьба» с данной угрозой. И действительно, что толку от наличия боеспособных ВС, если в столице меняется власть явочным порядком? Если бы всё вышесказанное категорически не касалось Казахстана и Белоруссии, тогда ещё какое-то понимание ситуации бы присутствовало. Но, как мы прекрасно знаем, организация массовых беспорядков имела место и там, и там.



И эти самые «беспорядки» организовывались вполне себе без всякого участия России. Надеюсь, с этим никто не будет спорить? Нет, можно, конечно, задвинуть версию, что «печеньки Нуланд» на всём постсоветском пространстве раздавала «рука Кремля», но как-то слишком это по-«заговорщически», вы не находите? Вот в чём заключается беда: и в РК, и в РБ практически полностью отсутствует честная оценка событий первой фазы конфликта на Украине. То есть Майдана-2 в Киеве, активно поддерживаемого из-за рубежа.



Люди чего-то не понимают? Чего-то боятся? Они принципиально не хотят ссориться с Западом, который и устроил тот самый переворот? Но тогда в чём может заключаться та самая «новая военная доктрина»?



Странным образом ни в Грузии (где переворот 2003-го привёл к страшным последствиям), ни в Киргизии, ни на Украине (где имело место два переворота) никто не предъявляет претензий к Западу. Люди воспринимают столь грубое вмешательство со стороны «просвещённой Европы» как должное? Тогда в чём, простите, заключается их суверенитет, о котором нам так долго рассказывали?



То есть тот самый «суверенитет», он как бы получается с двойным дном: в отношении России он как бы есть, а вот в отношении Запада его как бы и нет… И только на третий день Зоркий Глаз заметил, что у тюремной камеры не хватает четвёртой стены… Вот непонятно мне, как можно рассуждать о каких-то «угрозах суверенитету и безопасности», де факто этим самым суверенитетом не располагая? То есть тот факт, что на Украине американцы чувствовали себя всё больше и больше как дома (задолго до Майдана-2), почему-то старательно игнорируется всеми заинтересованными лицами как в Минске, так и в Астане.



Россия с определённого момента «окончательно перестала уважать» тот самый «украинский суверенитет» просто потому, что он окончательно превратился в фикцию. Вот знаете, складывается такое нехорошее чувство, что и белорусские, и казахстанские элиты видят своё «независимое будущее» как бы «немножко» под американским протекторатом. Ну а как? При этом и там и там заинтересованные лица с пеной у рта требуют у России ценить тот самый «суверенитет».



В господине же Порошенко России не нравилось и не нравится прежде только то, что он не является президентом, а является «шоколадным зайцем Госдепа». Вот в этом вся проблема. Для Москвы было бы странно вести «равноправные переговоры» с шестёрками Запада. А де факто и Грибаускайте, и Порошенко проходят именно по этой категории. То есть вопрос о некоем «суверенитете» разных там грузий и эстоний и «честности» «правозатычников» всех мастей и его уважении со стороны России надо переформулировать так: «Когда же вы научитесь ценить американских шестёрок и госдеповсих подпевал?» Наверное, никогда.



Проблема заключается как раз именно в этом: грузинам была не очень нужна война с Россией, а вот американцам — как раз очень. И решение принимали как раз американцы. Грузия в 2008 году не являлась в полном смысле слова «суверенным государством». И, кстати, почему-то война в Грузии, несмотря на очевидные параллели с украинским конфликтом (первая степень —переворот, вторая степень — конфликт с Россией с подачи Запада), не стала поводом для принятия серии новых военных доктрин в странах постсоветского пространства.



А ведь ещё тогда, в 2008-м году, российские танки остановились совсем близко от Тбилиси (что как бы намекает!), но никто ни в Минске, ни в Астане новых военных доктрин писать не кинулся, как это ни странно.



А вот после событий 2014-го… Россия активно, в том числе и с применением ВС стала защищать свои собственные интересы. А, собственно говоря, что в этом необычного? Нормальные шаги для суверенного государства. Беда в том, что из-за серьёзной прозападной ориентированности элит как в Белоруссии, так и в Казахстане, встать и чётко сказать о недопустимости переворотов пороху ни тут, ни там не хватает.



Всё это очень сильно напоминает «дискуссии» европейских политиков по ракетной/противоракетной проблематике: обсуждать и осуждать планы американцев им строго запрещено, следовательно они активно обсуждают и осуждают «угрозы», исходящие от российского ракетного оружия. То есть планы и действия американцев по размещению чего-то там «крылатого/баллистического» находятся в «зоне умолчания», и в результате дискуссия приобретает откровенно дегенеративный характер: зачем вы размещаете «Искандеры», угрожающие Европе?



Какая-то разумная дискуссия имеет смысл при параллельном обсуждении деятельности и РФ и США, но тогда сразу становится понятно, что своими ракетными планами США очень здорово подставляют Европу… следовательно «фигура умолчания».



В случае «цветных революций» на постсоветском пространстве ситуация аналогичная: критиковать США сегодня как-то не очень принято, следовательно делается вид, что всё случилось «само собой». Действия РФ в Крыму и на Донбассе можно оценивать очень по-разному, но они явились ответом, именно ответом на вполне себе вмешательство США/ЕС во внутренние дела Украины. То есть как с ПРО в Европе/российским на неё ответом ситуацию надо рассматривать в комплексе, только так что-то можно вообще понять.



Представьте двух борцов на ковре: так вот одного мы аккуратно вырежем с записи, ну и начнём обсуждать действия второго… Примерно так ведутся дискуссии «по Украине» в Белоруссии и Казахстане. То есть смелые выпады по поводу «российской агрессии» в Крыму были бы ещё более смелыми, если бы те же самые люди столь же открыто осуждали переворот в Киеве и снайперов на Майдане.



Честность и смелость тех самых «комментаторов» лично мне напоминает «честного и смелого» Жванецкого, который не стесняясь, критиковал советскую власть. Эдакий «правдолюбец», «борец с режимом». Однако. Однако случилось сожжение людей в Одессе. И как отреагировал наш «великий одесский юморист»? Он промолчал. И кстати, не он один из «одесситов», подвизающихся на российской эстраде. Как-то никто не бросился высказываться. Они как бы боятся.



Так что насчёт честности и принципов: они хороши, когда они есть. Многие вот это не понимают и предпочитают «принципы» карманного характера: надо — достал, не надо — спрятал (где-то в трусах, рядом с гордостью). То есть вот здесь и сейчас (в умышленно выбранном месте и в строго отведённое под это время) я вам покажу, какой я честный и принципиальный, моя же повседневная жизнь вас абсолютно не касается.



То есть после переворота и до «российской агрессии в Крыму» мы так и не услышали «честных, смелых и жёстких» оценок происходящего ни от белорусского, ни от казахстанского руководства. А, собственно говоря, почему? Что помешало? Что помешало дать оценку государственного переворота в Киеве? Страх? «Ужос» перед великой американской демократией? Тогда зачем вот все эти «смелые» высказывания про «российскую агрессию»? Простите, вы кого хотите обмануть? МИД России? Госдеп?



По факту, и руководство Казахстана, и руководство Белоруссии заняли во многом политически выдержанную/ «страусиную» позицию. Дескать, всё, что произошло, — это «российская агрессия в Крыму и на Донбассе». Отсюда все проблемы. Вокруг этой самой «агрессии» и вертится «дискуссия». Агрессия, и как ей противостоять…



Чем-то напоминает ситуацию в мировой экономике в изложении советских идеологов. Это мы рассказываем, то не рассказываем… рассуждение подгоняем под «идеологически выверенный результат». То есть честно признать, что агрессию против относительно ещё независимой Украины начал как раз Запад они не могут принципиально (не укладывается в идеологические рамки «Святого Запада»). Поэтому «историю украинской смуты» начинают рассказывать с момента «захвата» Крыма. И на основании такой вот куцей и «идеологически выверенной» истории начинают строить «национальную безопасность».



Так в своё время пан Лукашенко развлекался, проводя «антитеррористические учения» на границе с Россией. Весь бред ситуации в том, что из «украинских уроков» выбрасывается первая их часть: массовые беспорядки (поддержанные и инспирированные Западом) и вооружённый госпереворот в её финальной фазе. То есть смысла для господина Лукашенко и его приближённых проводить подобные «антитеррористические учения» нет никакого: во второй фазе «украинского сценария» они уже не будут находиться у власти. Проблему гипотетической «российской агрессии» будут решать (при адекватной поддержке американского посольства) совсем другие люди.



И даже не господин Макей. Увы ему, увы. Тогда какой смысл? После госдеповского переворота руководство государства и руководство силовых структур меняется практически полностью. Так было и в Сербии, и в Грузии, и на Украине. Почему, например, Белоруссия или Казахстан станут исключением? Откуда эти иллюзии? Американцы делают ставку только и исключительно на «своих сукиных сыновей», но ни на кого больше. Яркий пример Украина, где та же «леди Ти» с удовольствием взялась бы обслуживать их интересы (и по сравнению с Саакашвили она куда более украинский политик). Но она не их «сукина дочь», и этим всё сказано.



Вот была при СССР на Западе такая «наука» — «кремлеведение», так вот сегодня имело бы смысл создать науку по изучению англосаксов. «Англосаксоведение», а что, звучит! Просто как-то люди с ними активно дела имеют, принципов и обычаев тех самых англосаксов совсем себе не представляя.



На Украине «пророссийских политиков» как таковых не было. Были некие широко распространённые мифы о них, но самих политиков не было. Партия Регионов пророссийской не была никогда. И тем не менее, после переворота полетели головы. Причём смещения с постов — это было ещё не самое страшное: начались массовые аресты, пытки… убийства и «самоубийства».



«Полёты с верхних этажей многоэтажек» начались. Тут я говорю именно о бывшей украинской элите, которая проиграла. И которая не была «пророссийской».



Вот о древних эпохах принято спорить (особенно о тех, когда не существовало письменности). Но события на Украине имели место в эпоху Интернета! И тем не менее, для анализа в тех же Белоруссии/Украине/Казахстане активно используется сказочная модель, где массовые народные выступления в Киеве привели к падению шайки «прокремлёвских марионеток», а обозлённый Путин забрал Крым и вторгся на Донбасс.



Ещё и ещё раз: «прокремлёвских политиков» на Украине образца 2014 года уже не было. Политики были разной степени прозападности, но всё одно — переворот и убийства.



«Анализ уроков Украины» носит какой-то уж очень ограниченный характер и, самое главное, сразу переходит к «фазе два» — «гибридное российское вторжение». Дескать, это и есть главная угроза. Абсолютно непонятно главное: как столь «продвинутые» казахская/ белорусская элиты планируют пережить «фазу номер один». Или они это угрозой не считают? Или планируют «проскочить»? Или ещё что? Или кто-то берётся отрицать, что сегодня по Украине открыто разъезжают офицеры НАТО и западных спецслужб, а страна действительно находится под внешним управлением?



Странная такая логика: Донбасс и Крым оккупированы Россией, а вот сама Украина никем не оккупирована. Свободная такая держава и вполне себе независимая… Принципиальное расхождение именно в этом — в оценке текущей политической ситуации на Украине: с точки зрения России у власти радикалы, националисты и преступники, а страна находится под внешним управлением; с точки зрения Минска/Астаны — всё хорошо. Существующий режим вполне себе легитимен и достоин диалога. А Россия проводит в отношении Украины «агрессивную политику». И Лукашенко, и Назарбаев активно предлагали свои «услуги» в деле примирения России и Украины (то есть для них Путин и Порошенко — вполне себе равнозначные величины, эдакие «два капитана»).



По факту, «уроки», которые надо бы было «извлечь» из украинского кризиса и РБ и РК, достаточны просты: в случае любого внутреннего кризиса надо предельно жёстко блокировать американское посольство (посольства стран ЕС) и всех, кто с ними связан. И вообще, следуя российскому опыту, надо начинать потихоньку брать за шкирку разных там «иностранных агентов». Делать это заранее. Очень заранее — это единственный путь к сохранению суверенитета.



Было после украинских событий в Казахстане/Белоруссии сделано что-то подобное? Ответ, как мне кажется, очевиден: риски возникли, были оценены, но идеологическая/политическая зашоренность принципиально не даёт возможности адекватно отреагировать на угрозу. Противоречит это «западному вектору». Но что-то же делать надо? Надо! Поэтому и начинаются вот эти самые «игры по отражению российской гибридной угрозы». Честно же назвать вещи своими именами и Минску, и Астане мешает страх перед западными партнёрами и страх перед собственной (исключительно прозападно ориентированной «оппозицией»).



Нормальному человеку, находящемуся вне идеологической «матрицы демократии», понять всё это довольно сложно: какой смысл готовиться ко второй стадии кризиса, если даже чисто теоретически не преодолена первая? И, самое главное, абсолютно непонятно, как её преодолевать.



Вот мы в России не совсем понимаем эту проблему, но у нас таки население в массе своей настроено антизападно. А вот в тех же РБ/РК внутренняя ситуация несколько иная… Именно следовательно извлекаются столь парадоксальные «уроки». Если бы господин Янукович (при поддержке украинских элит) успешно разобрался с Майданом-2, то никакого бы Крым-Донбасса не случилось. Успешное преодоление первой стадии кризиса означает, что второй просто не будет.



Но провал на первой стадии означал лишь то, что легитимный Янукович неожиданно терял власть и терял возможность оборонять границы Украины. Даже если бы у Януковича и Ко было бы 10 планов по обороне государственных рубежей Украины, то после 22 февраля ими можно было бы только… костёр возбуждать в лесу.



То есть факт присутствия в президентском кресле в марте 2014 года упитанного и «трижды несудимого» означал бы полную невозможность каких-то телодвижений в Крыму со стороны России. А с этими «новыми военными доктринами» всё довольно смешно: люди «усердно ищут ключ не там, где его потеряли, а там, где светло». Есть явные указания на то, что некоторые новые аспекты казахской военной доктрины появились в ответ на совсем иные угрозы. В отличие от доктрины 2011 года, казахские военные стратеги теперь озаботились возможностью применения «гибридных методов». Также упоминается угроза «стимулирования и эскалации вооруженного конфликта на границах Республики Казахстан».Новая казахская военная наука явно связана с Украиной. Она очень схожа с доктриной Беларуси, принятой в 2016 году, но Минск более открыто указал на уроки, извлеченные из событий в Украине», – говорит Дейрдре Тайнан, директор проекта по Центральной Азии в организации «Международная кризисная группа».Интересно. Познавательно. Свежо. А вот автор как раз живёт в той самой России, и как бы вечно интересно, какие именно «уроки» сумели извлечь казахстанские/белорусские политики из украинских событий.В принципе, «уроки» можно было начинать извлекать гораздо раньше. Наши дорогие западные «партнёры» меняют/пытаются менять правительства с удручающим постоянством. Достаточно вспомнить «революцию тюльпанов» в соседней с Казахстаном Киргизии. И, как ни странно, господин Лукашенко там тоже «активно поучаствовал» (уже постфактум).То есть вся технология переворота уже часто опробована и часто продемонстрирована всем желающим. Но почему-то ни «революция роз» в Грузии, ни «революция тюльпанов» в Кыргызстане, никакой «смены военной доктрины» в РБ /РК не вызвали. А почему? То есть надо понимать так, что в России после грузинских событий 2003-го и украинских событий 2004-го года, опасность насильственной смены власти в ходе «народных волнений» инспирированных из-за рубежа, была признана первоочередной.Началась «активная борьба» с данной угрозой. И действительно, что толку от наличия боеспособных ВС, если в столице меняется власть явочным порядком? Если бы всё вышесказанное категорически не касалось Казахстана и Белоруссии, тогда ещё какое-то понимание ситуации бы присутствовало. Но, как мы прекрасно знаем, организация массовых беспорядков имела место и там, и там.И эти самые «беспорядки» организовывались вполне себе без всякого участия России. Надеюсь, с этим никто не будет спорить? Нет, можно, конечно, задвинуть версию, что «печеньки Нуланд» на всём постсоветском пространстве раздавала «рука Кремля», но как-то слишком это по-«заговорщически», вы не находите? Вот в чём заключается беда: и в РК, и в РБ практически полностью отсутствует честная оценка событий первой фазы конфликта на Украине. То есть Майдана-2 в Киеве, активно поддерживаемого из-за рубежа.Люди чего-то не понимают? Чего-то боятся? Они принципиально не хотят ссориться с Западом, который и устроил тот самый переворот? Но тогда в чём может заключаться та самая «новая военная доктрина»?Странным образом ни в Грузии (где переворот 2003-го привёл к страшным последствиям), ни в Киргизии, ни на Украине (где имело место два переворота) никто не предъявляет претензий к Западу. Люди воспринимают столь грубое вмешательство со стороны «просвещённой Европы» как должное? Тогда в чём, простите, заключается их суверенитет, о котором нам так долго рассказывали?То есть тот самый «суверенитет», он как бы получается с двойным дном: в отношении России он как бы есть, а вот в отношении Запада его как бы и нет… И только на третий день Зоркий Глаз заметил, что у тюремной камеры не хватает четвёртой стены… Вот непонятно мне, как можно рассуждать о каких-то «угрозах суверенитету и безопасности», де факто этим самым суверенитетом не располагая? То есть тот факт, что на Украине американцы чувствовали себя всё больше и больше как дома (задолго до Майдана-2), почему-то старательно игнорируется всеми заинтересованными лицами как в Минске, так и в Астане.Россия с определённого момента «окончательно перестала уважать» тот самый «украинский суверенитет» просто потому, что он окончательно превратился в фикцию. Вот знаете, складывается такое нехорошее чувство, что и белорусские, и казахстанские элиты видят своё «независимое будущее» как бы «немножко» под американским протекторатом. Ну а как? При этом и там и там заинтересованные лица с пеной у рта требуют у России ценить тот самый «суверенитет».В господине же Порошенко России не нравилось и не нравится прежде только то, что он не является президентом, а является «шоколадным зайцем Госдепа». Вот в этом вся проблема. Для Москвы было бы странно вести «равноправные переговоры» с шестёрками Запада. А де факто и Грибаускайте, и Порошенко проходят именно по этой категории. То есть вопрос о некоем «суверенитете» разных там грузий и эстоний и «честности» «правозатычников» всех мастей и его уважении со стороны России надо переформулировать так: «Когда же вы научитесь ценить американских шестёрок и госдеповсих подпевал?» Наверное, никогда.Проблема заключается как раз именно в этом: грузинам была не очень нужна война с Россией, а вот американцам — как раз очень. И решение принимали как раз американцы. Грузия в 2008 году не являлась в полном смысле слова «суверенным государством». И, кстати, почему-то война в Грузии, несмотря на очевидные параллели с украинским конфликтом (первая степень —переворот, вторая степень — конфликт с Россией с подачи Запада), не стала поводом для принятия серии новых военных доктрин в странах постсоветского пространства.А ведь ещё тогда, в 2008-м году, российские танки остановились совсем близко от Тбилиси (что как бы намекает!), но никто ни в Минске, ни в Астане новых военных доктрин писать не кинулся, как это ни странно.А вот после событий 2014-го… Россия активно, в том числе и с применением ВС стала защищать свои собственные интересы. А, собственно говоря, что в этом необычного? Нормальные шаги для суверенного государства. Беда в том, что из-за серьёзной прозападной ориентированности элит как в Белоруссии, так и в Казахстане, встать и чётко сказать о недопустимости переворотов пороху ни тут, ни там не хватает.Всё это очень сильно напоминает «дискуссии» европейских политиков по ракетной/противоракетной проблематике: обсуждать и осуждать планы американцев им строго запрещено, следовательно они активно обсуждают и осуждают «угрозы», исходящие от российского ракетного оружия. То есть планы и действия американцев по размещению чего-то там «крылатого/баллистического» находятся в «зоне умолчания», и в результате дискуссия приобретает откровенно дегенеративный характер: зачем вы размещаете «Искандеры», угрожающие Европе?Какая-то разумная дискуссия имеет смысл при параллельном обсуждении деятельности и РФ и США, но тогда сразу становится понятно, что своими ракетными планами США очень здорово подставляют Европу… следовательно «фигура умолчания».В случае «цветных революций» на постсоветском пространстве ситуация аналогичная: критиковать США сегодня как-то не очень принято, следовательно делается вид, что всё случилось «само собой». Действия РФ в Крыму и на Донбассе можно оценивать очень по-разному, но они явились ответом, именно ответом на вполне себе вмешательство США/ЕС во внутренние дела Украины. То есть как с ПРО в Европе/российским на неё ответом ситуацию надо рассматривать в комплексе, только так что-то можно вообще понять.Представьте двух борцов на ковре: так вот одного мы аккуратно вырежем с записи, ну и начнём обсуждать действия второго… Примерно так ведутся дискуссии «по Украине» в Белоруссии и Казахстане. То есть смелые выпады по поводу «российской агрессии» в Крыму были бы ещё более смелыми, если бы те же самые люди столь же открыто осуждали переворот в Киеве и снайперов на Майдане.Честность и смелость тех самых «комментаторов» лично мне напоминает «честного и смелого» Жванецкого, который не стесняясь, критиковал советскую власть. Эдакий «правдолюбец», «борец с режимом». Однако. Однако случилось сожжение людей в Одессе. И как отреагировал наш «великий одесский юморист»? Он промолчал. И кстати, не он один из «одесситов», подвизающихся на российской эстраде. Как-то никто не бросился высказываться. Они как бы боятся.Так что насчёт честности и принципов: они хороши, когда они есть. Многие вот это не понимают и предпочитают «принципы» карманного характера: надо — достал, не надо — спрятал (где-то в трусах, рядом с гордостью). То есть вот здесь и сейчас (в умышленно выбранном месте и в строго отведённое под это время) я вам покажу, какой я честный и принципиальный, моя же повседневная жизнь вас абсолютно не касается.То есть после переворота и до «российской агрессии в Крыму» мы так и не услышали «честных, смелых и жёстких» оценок происходящего ни от белорусского, ни от казахстанского руководства. А, собственно говоря, почему? Что помешало? Что помешало дать оценку государственного переворота в Киеве? Страх? «Ужос» перед великой американской демократией? Тогда зачем вот все эти «смелые» высказывания про «российскую агрессию»? Простите, вы кого хотите обмануть? МИД России? Госдеп?По факту, и руководство Казахстана, и руководство Белоруссии заняли во многом политически выдержанную/ «страусиную» позицию. Дескать, всё, что произошло, — это «российская агрессия в Крыму и на Донбассе». Отсюда все проблемы. Вокруг этой самой «агрессии» и вертится «дискуссия». Агрессия, и как ей противостоять…Чем-то напоминает ситуацию в мировой экономике в изложении советских идеологов. Это мы рассказываем, то не рассказываем… рассуждение подгоняем под «идеологически выверенный результат». То есть честно признать, что агрессию против относительно ещё независимой Украины начал как раз Запад они не могут принципиально (не укладывается в идеологические рамки «Святого Запада»). Поэтому «историю украинской смуты» начинают рассказывать с момента «захвата» Крыма. И на основании такой вот куцей и «идеологически выверенной» истории начинают строить «национальную безопасность».Так в своё время пан Лукашенко развлекался, проводя «антитеррористические учения» на границе с Россией. Весь бред ситуации в том, что из «украинских уроков» выбрасывается первая их часть: массовые беспорядки (поддержанные и инспирированные Западом) и вооружённый госпереворот в её финальной фазе. То есть смысла для господина Лукашенко и его приближённых проводить подобные «антитеррористические учения» нет никакого: во второй фазе «украинского сценария» они уже не будут находиться у власти. Проблему гипотетической «российской агрессии» будут решать (при адекватной поддержке американского посольства) совсем другие люди.И даже не господин Макей. Увы ему, увы. Тогда какой смысл? После госдеповского переворота руководство государства и руководство силовых структур меняется практически полностью. Так было и в Сербии, и в Грузии, и на Украине. Почему, например, Белоруссия или Казахстан станут исключением? Откуда эти иллюзии? Американцы делают ставку только и исключительно на «своих сукиных сыновей», но ни на кого больше. Яркий пример Украина, где та же «леди Ти» с удовольствием взялась бы обслуживать их интересы (и по сравнению с Саакашвили она куда более украинский политик). Но она не их «сукина дочь», и этим всё сказано.Вот была при СССР на Западе такая «наука» — «кремлеведение», так вот сегодня имело бы смысл создать науку по изучению англосаксов. «Англосаксоведение», а что, звучит! Просто как-то люди с ними активно дела имеют, принципов и обычаев тех самых англосаксов совсем себе не представляя.На Украине «пророссийских политиков» как таковых не было. Были некие широко распространённые мифы о них, но самих политиков не было. Партия Регионов пророссийской не была никогда. И тем не менее, после переворота полетели головы. Причём смещения с постов — это было ещё не самое страшное: начались массовые аресты, пытки… убийства и «самоубийства».«Полёты с верхних этажей многоэтажек» начались. Тут я говорю именно о бывшей украинской элите, которая проиграла. И которая не была «пророссийской».Вот о древних эпохах принято спорить (особенно о тех, когда не существовало письменности). Но события на Украине имели место в эпоху Интернета! И тем не менее, для анализа в тех же Белоруссии/Украине/Казахстане активно используется сказочная модель, где массовые народные выступления в Киеве привели к падению шайки «прокремлёвских марионеток», а обозлённый Путин забрал Крым и вторгся на Донбасс.Ещё и ещё раз: «прокремлёвских политиков» на Украине образца 2014 года уже не было. Политики были разной степени прозападности, но всё одно — переворот и убийства.«Анализ уроков Украины» носит какой-то уж очень ограниченный характер и, самое главное, сразу переходит к «фазе два» — «гибридное российское вторжение». Дескать, это и есть главная угроза. Абсолютно непонятно главное: как столь «продвинутые» казахская/ белорусская элиты планируют пережить «фазу номер один». Или они это угрозой не считают? Или планируют «проскочить»? Или ещё что? Или кто-то берётся отрицать, что сегодня по Украине открыто разъезжают офицеры НАТО и западных спецслужб, а страна действительно находится под внешним управлением?Странная такая логика: Донбасс и Крым оккупированы Россией, а вот сама Украина никем не оккупирована. Свободная такая держава и вполне себе независимая… Принципиальное расхождение именно в этом — в оценке текущей политической ситуации на Украине: с точки зрения России у власти радикалы, националисты и преступники, а страна находится под внешним управлением; с точки зрения Минска/Астаны — всё хорошо. Существующий режим вполне себе легитимен и достоин диалога. А Россия проводит в отношении Украины «агрессивную политику». И Лукашенко, и Назарбаев активно предлагали свои «услуги» в деле примирения России и Украины (то есть для них Путин и Порошенко — вполне себе равнозначные величины, эдакие «два капитана»).По факту, «уроки», которые надо бы было «извлечь» из украинского кризиса и РБ и РК, достаточны просты: в случае любого внутреннего кризиса надо предельно жёстко блокировать американское посольство (посольства стран ЕС) и всех, кто с ними связан. И вообще, следуя российскому опыту, надо начинать потихоньку брать за шкирку разных там «иностранных агентов». Делать это заранее. Очень заранее — это единственный путь к сохранению суверенитета.Было после украинских событий в Казахстане/Белоруссии сделано что-то подобное? Ответ, как мне кажется, очевиден: риски возникли, были оценены, но идеологическая/политическая зашоренность принципиально не даёт возможности адекватно отреагировать на угрозу. Противоречит это «западному вектору». Но что-то же делать надо? Надо! Поэтому и начинаются вот эти самые «игры по отражению российской гибридной угрозы». Честно же назвать вещи своими именами и Минску, и Астане мешает страх перед западными партнёрами и страх перед собственной (исключительно прозападно ориентированной «оппозицией»).Нормальному человеку, находящемуся вне идеологической «матрицы демократии», понять всё это довольно сложно: какой смысл готовиться ко второй стадии кризиса, если даже чисто теоретически не преодолена первая? И, самое главное, абсолютно непонятно, как её преодолевать.Вот мы в России не совсем понимаем эту проблему, но у нас таки население в массе своей настроено антизападно. А вот в тех же РБ/РК внутренняя ситуация несколько иная… Именно следовательно извлекаются столь парадоксальные «уроки». Если бы господин Янукович (при поддержке украинских элит) успешно разобрался с Майданом-2, то никакого бы Крым-Донбасса не случилось. Успешное преодоление первой стадии кризиса означает, что второй просто не будет.Но провал на первой стадии означал лишь то, что легитимный Янукович неожиданно терял власть и терял возможность оборонять границы Украины. Даже если бы у Януковича и Ко было бы 10 планов по обороне государственных рубежей Украины, то после 22 февраля ими можно было бы только… костёр возбуждать в лесу.То есть факт присутствия в президентском кресле в марте 2014 года упитанного и «трижды несудимого» означал бы полную невозможность каких-то телодвижений в Крыму со стороны России. А с этими «новыми военными доктринами» всё довольно смешно: люди «усердно ищут ключ не там, где его потеряли, а там, где светло». Автор: Олег Егоров Автор: Олег Егоров

Использованы фотографии: kazday.kz Использованы фотографии: kazday.kz Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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