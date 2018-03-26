Эксперты рассказали, что дешевые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, твердые сыры, рыбные консервы и сладости вошли в пятерку самых опасных продуктов, которые вызывают самые опасные болезни, передает Сегодня .

1.Колбасы и сосиски

Нельзя покупать колбасу и сосиски за 40 или 60 гривен за килограмм, ведь обработанные мясные изделия - это ядовитые канцерогены. А они в свою очередь провоцируют рак. И это доказано Всемирной организацией здравоохранения, отмечают эксперты.

"Чаще только провоцируют рак толстого кишечника, прямой кишки, мочевого пузыря, поджелудочной железы".

гастроэнтеролог Наталья Дяченко.

2. Полуфабрикаты

В замороженных пельменях, варениках, блинах и т.д. содержатся трансжиры, фосфаты и другие опасные вещества. Еще - хранят эти полуфабрикаты как-нибудь, следовательно можно получить пищевое отравление.

3.Твердые сыры

Технологи утверждают: по низкой цене может быть только сырный продукт, в котором ноль молока, зато полно опасных трансжиров, а точнее - обычного маргарина. Потребление таких псевдосыров может привести к изжоге, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и не только.

4. Рыбные консервы

Во-первых, дешевые образцы опасны тем, что тяжелые металлы из банки могут попасть в саму рыбу. А, во-вторых, ни в коем случае нельзя покупать акционные консервы, у которых заканчивается срок хранения. Эти продукты могут вызвать ботулизм - смертельную болезнь, которая лечится только в стационаре.

5. Дешевые сладости

Все дешевые сладости с использованием пальмового кокосового масла вместо сливочного масла, искусственных красителей. Натуральные будут дороже.

"Они вызывают гипертоническую болезнь, ожирение печени, приводят к циррозу печени, поджелудочной железы, ожирению сердца" - рассказала гастроэнтеролог Наталья Дяченко.

Как сообщал svodka.net, группа исследователей из Израиля смогла установить, что снижению веса способствует высокоэнергетический завтрак.

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