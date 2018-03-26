"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 26 марта. Главные новости первого дня недели Фото: EPA В связи с отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля ряд стран – членов Европейского союза, а также Финляндия, Норвегия, Албания, Канада, США и Украина объявили о выдворении сотрудников российских дипмиссий.Наиболее массовая высылка – из Соединенных Штатов: 60 человек. Объявлено также о закрытии консульства России в Сиэтле.Украина выдворяет 13 российских дипломатов. Установлено, что они работали на спецслужбы РФ, заявили в украинском МИД.В российском министерстве иностранных дел пообещали отреагировать на этот "недружественный шаг".Перемирие на Донбассе в связи с пасхальными праздниками должно начаться 30 марта в 00.01 по киевскому времени, сказано в заявлении трехсторонней контактной группы.По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово достигло 64 человек. Среди них как минимум девять детей. Очевидцы утверждают, что жертв больше.Сообщают о задержании четырех человек: технического директора компании – собственника здания, арендатора помещения, где, предположительно, начался пожар, а также сотрудника и руководителя организации, которая обслуживала не сработавшую пожарную сигнализацию.62-летний создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди скончался в Москве, предположительно, от сердечного приступа.СМИ сообщают, что руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай. Это его первый зарубежный визит с 2011 года.Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Андрей Левус сообщил, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье "государственная измена" в отношении экс-замглавы Администрации Президента Андрея Портнова. Тот назвал эту информацию фейковой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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