заявил, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит безопасность Украины. Об этом написал глава государства в Facebook.

"Сегодня российский агрессор получил мощную солидарную реакцию цивилизованного мира на циничную химическую атаку в Солсбери. Убежден, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Наши дипломатические отношения с Россией де-факто заморожены. Давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти к нулю - того критического минимума, который позволяет заботиться о наших гражданах-заложниках в России", - заявил Порошенко.

Президент заявил, что Украина продолжает координировать усилия с западными союзниками и партнерами по дальнейшему усилению давления на Россию, добавив, что Запад и Украина твердо стоят единым фронтом в борьбе с российской агрессией и попытками Кремля расшатать единство и уничтожить демократические ценности,передает со ссылкой на .

Захід та Україна твердо стоять єдиним фронтом у боротьбі з російською агресією

Сьогодні російський агресор отримав потужну солідарну реакцію цивілізованого світу на цинічну хімічну атаку в Солсбері. Переконаний, що видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить нашу безпеку, послабить зусилля «п’ятої колони» із дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Наші дипломатичні стосунки з Росією де-факто заморожені. Давно нема послів, і дипломатична присутність зведена майже до нуля – того критичного мінімуму, який дозволяє дбати про наших громадян-заручників в Росії. Ми продовжуємо координувати зусилля із західними союзниками та партнерами щодо подальшого посилення тиску на російського агресора. Попереду нові санкції, нові обмеження. Захід та Україна твердо стоять єдиним фронтом у боротьбі з російською агресією та спробами Кремля розхитати єдність та знищити демократичні цінності. Разом ми переможемо!

Опубліковано Петром Порошенком 26 березень 2018 р.

Напомним, сегодня Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания), связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира