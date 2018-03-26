В случае увольнения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого власть Президента пытается продвинуть на эту должность человека, максимально лояльного к нему. Такую точку зрения в комментарии корреспонденту высказал политолог Руслан Бортник.

"Должность руководителя САП очень важна для власти - когда назначили Холодницкого, то он все равно зависел как от Администрации Президента, так и от западных партнеров Украины. Сегодня Банковая будет пытаться продвинуть "своего" человека, который будет максимально зависимым именно от нее, скажем так более лояльным. Но нужно понимать один момент - САП подчиняется Генеральной прокуратуре Украины, следовательно, в случае увольнения Холодницкого, кандидатуру нового руководителя САП будет предлагать именно Юрий Луценко. Но шансов Холодницкого на увольнение, по моему мнению, достаточно", - рассказал Р.Бортник.

Кроме того, политолог обратил внимание на то, что история с прослушиванием стала известна СМИ. По его мнению, таким образом руководителя САП заставляют уволиться, так как "Холодницкий упирается увольнению".

"В истории с прослушиванием руководителя САП интересен сам факт, что эта информация была обнародована. То есть, человеку поставили прослушивающее устройство, "услышали" то, что нужно, и получили схему зависимости этого человека, которого прослушивали, а принимая во внимание, что информация об этом попала в СМИ, то можно сделать два вывода. Или Холодницкий упирается и не хочет оставлять свой пост, или это прослушивание было игрой одной из групп внутри власти. В любом случае, результаты прослушивания могут стать основой для увольнения Холодницкого - почетного или позорного", - резюмировал Р.Бортник.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник назвал "элементом медийной войны против антикоррупционных органов" информацию о прослушивании НАБУ кабинета руководителя САП Назара Холодницкого.

Добавим, что руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что он не собирается уходить в отставку.

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