Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что считает зрадофилов врагами Украины, однако власти нужна объективная критика. Бирюков: Зрадофил не критикует. Живя в искаженной реальности, он радуется проблемам государства Фото: Юрий Бирюков / Facebook "искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины", неправильно поняли."Да, я действительно считаю зрадофилов врагами нашей страны, именно так и можете и зафиксировать. Но кто он, зрадофил?.. Критика власти = зрадофилия? Нет, совсем нет. Объективно критиковать власть – нужно! Объективно критиковать власть, предлагая альтернативные решения проблемы, – еще лучше. Объективно критиковать, предлагая альтернативные решения проблемы и принимая участие в реализации, – вообще идеально", – отметил он.Советник президента подчеркнул, что ни слова не говорил о том, что нельзя критиковать власть."Зрадофил критикует? Зрадофил не критикует. Живя в своей, а чаще – навязанной извне, искаженной реальности, он радуется проблемам государства. Он любит находить проблемы государства. Это для него информповод, это для него возможность поглумиться над состоянием страны и ее проблемами. Это токсично, это выматывает нервную систему здравомыслящих людей, попадающих в поле это искаженной реальности. Именно следовательно, с моей точки зрения, зрадофил – враг, опасный враг страны", – пояснил он.Бирюков добавил, что украинская власть регулярно дает повод для критики и он не считает "зрадофилами" тех, кто высказывает объективные претензии."Уж если кто-то из объективных критиков власти это принял на свой счет – что ж, действительно у таких искренне прошу прощения. Не про вас и не о вас", – подытожил он. https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2057400104528796 25 марта Бирюков заявил, что за четыре года войны в Украине "стабилизировалась и начала расти экономика" и не введены чрезвычайные меры. Советник президента отметил, что в проблемах Украины виноват не президент страны Петр Порошенко."Не Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбасс. Не он вырезал заводы в Донецке и Луганске. Не он отдавал приказы на обстрелы с территории соседней страны наших военных в Зеленополье и в районе Изварино. И если отвлечься от ботоферм и резидентов – все равно в нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", – подчеркнул он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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