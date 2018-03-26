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Бирюков: Критика власти = зрадофилия? Нет, совсем нет. Объективно критиковать власть - нужно!
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26.03.2018 21:21
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Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что
считает зрадофилов врагами Украины, однако власти нужна объективная
критика. Бирюков: Зрадофил не критикует. Живя в искаженной
реальности, он радуется проблемам государства Фото: Юрий Бирюков /
Facebook "искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах
именно руководство Украины", неправильно поняли."Да, я
действительно считаю зрадофилов врагами нашей страны, именно так и
можете и зафиксировать. Но кто он, зрадофил?.. Критика власти =
зрадофилия? Нет, совсем нет. Объективно критиковать власть –
нужно! Объективно критиковать власть, предлагая альтернативные
решения проблемы, – еще лучше. Объективно критиковать,
предлагая альтернативные решения проблемы и принимая участие в
реализации, – вообще идеально", – отметил он.Советник
президента подчеркнул, что ни слова не говорил о том, что нельзя
критиковать власть."Зрадофил критикует? Зрадофил не критикует. Живя
в своей, а чаще – навязанной извне, искаженной реальности, он
радуется проблемам государства. Он любит находить проблемы
государства. Это для него информповод, это для него возможность
поглумиться над состоянием страны и ее проблемами. Это
токсично, это выматывает нервную систему здравомыслящих людей,
попадающих в поле это искаженной реальности. Именно следовательно,
с моей точки зрения, зрадофил – враг, опасный враг
страны", – пояснил он.Бирюков добавил, что украинская власть
регулярно дает повод для критики и он не считает "зрадофилами" тех,
кто высказывает объективные претензии."Уж если кто-то из
объективных критиков власти это принял на свой счет – что ж,
действительно у таких искренне прошу прощения. Не про вас и не о
вас", – подытожил он.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2057400104528796
25 марта Бирюков заявил, что за четыре года войны в
Украине "стабилизировалась и начала расти экономика" и не
введены чрезвычайные меры. Советник президента отметил, что
в проблемах Украины виноват не президент страны Петр
Порошенко."Не Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбасс. Не
он вырезал заводы в Донецке и Луганске. Не он отдавал приказы на
обстрелы с территории соседней страны наших военных в Зеленополье и
в районе Изварино. И если отвлечься от ботоферм и резидентов –
все равно в нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые
искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно
руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы
называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать
очевидное? Они – враги", – подчеркнул он.
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