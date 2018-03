На Трампа надвигает секс-туча. Что рассказала порно-звезда о президенте США Вчера знаменитая американская порнозвезда известная как Сторми Дэниэлс дала сенсационное интервью телеведущему Андерсону Куперу, рассказав о своей сексуальной связи с президентом Дональдом Трампом. За полторы недели до президентских выборов личный адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порнозвезде $130 000 за молчание, но она решила нарушить этот договор (что может стоить ей около миллиона долларов). В СМИ опубликовали полный текст интервью:, информирует svodka.net. Андерсон Купер: За то, что вы сейчас здесь сидите и разговариваете со мной, вас могут оштрафовать на миллион долларов. Я хочу сказать, вы ведь сильно рискуете? Сторми Дэниэлс: Да. АК: Кажется, я не на сто процентов понимаю, зачем вы это делаете. Читайте: Как выглядит свалка новых утопленных авто в США (ВИДЕО) СД: Потому что для меня важно иметь возможность защититься. АК: То есть вы хотите внести ясность? СД: На сто процентов. Читайте: Facebook оказался в центре нового скандала АК: Но зачем это нужно? СД: Потому что люди говорят обо мне что хотят. Я ничего не говорила и чувствовала себя прекрасно, но мне не нравится, когда меня пытаются выставить лгуньей. Или когда люди думают, что я все это сделала за деньги. Или когда они говорят: «О, да ты умеешь пользоваться возможностями. Ты неплохо устроилась». Да, мне сейчас многие предлагают работу, но покажите мне хотя одного человека, который отказался бы от предложения получать больше за ту же работу, которую он выполнял всегда. АК: Вас используют многие, причем в самых разных целях. СД: Они пытаются. Ну, скажем, пишут, что Сторми Дэниэлс присоединилась к кампании #MeToo. Но это не #MeToo, я не жертва. Я никогда не говорила, что я жертва. Я думаю, когда меня пытаются использовать в этой кампании, это приносит страшный вред настоящим жертвам. Настоящее имя Сторми Дэниэлс — Стефани Клиффорд. Ей 39 лет. Она из Батон-Ружа, штат Луизиана. Около 20 лет она снимается в фильмах для взрослых, выступает также в качестве режиссера и сценариста. Она уже была одной из самых популярных актрис в этом жанре в 2006 году, когда Трамп пригласил ее на турнир знаменитостей по гольфу, проходивший на озере Тахо в Неваде. Она рассказывает, что бизнесмен пригласил ее на обед, и они встретились в его номере в отеле. АК: И как прошел разговор? СД: Ну… (смеется) Сначала он, как обычно, стал говорить о себе. Ну он такой: «Вы видели мой новый журнал?» АК: Он показал вам свою фотографию на обложке журнала? СД: Да, именно. А я сказала что-то вроде «это обычно срабатывает?» Мне показалось, что он очень удивился — как будто не понял, что я сказала. Я тогда: «Когда вы говорите о себе — это срабатывает?» И продолжаю: «Кто-нибудь должен взять этот журнал и отхлестать им вас» (смеется). Я никогда не забуду, какое у него было выражение лица. Ну, как будто… АК: Как он в этот момент выглядел? СД: Ну, я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь с ним так говорил, особенно молодая женщина, которая выглядит так, как я, вы понимаете. И я тогда говорю: «Дайте его мне». Он начинает: «Нет, ты не можешь…» Я говорю: «Давай его сюда». И он протянул мне журнал, а я: «А теперь повернись ко мне спиной и спускай штаны». АК: Вы… вы приказали Дональду Трампу повернуться задом и снять штаны? СД: Да. АК: И он снял? СД: Да. Повернулся и приспустил их немного, но остался в трусах. И я пару раз его шлепнула. АК: В шутку, конечно? СД: Да. И с этого момента он был уже совершенно другим человеком. АК: То есть как? СД: Он перестал говорить о себе. Начал задавать мне вопросы, я тоже задавала ему вопросы, и это был уже более нормальный разговор. АК: Более приятный. СД: Ну да. Он уже говорил в таком духе: «Ого, да ты… ты особенная. Чем-то похожа на мою дочь». Ну и дальше все такое: «Ты умная и красивая. Такая, что с тобой надо считаться. И ты мне нравишься. Да, нравишься».АК: Он в то время был ведущим «Кандидата» <реалити-шоу на телеканале NBC — The Insider>? СД: Да. И он говорит: «Слушай, милая, у меня идея. Ты бы не хотела попробовать участвовать в моем шоу?» А я засмеялась: «NBC этого никогда не позволит, ты же понимаешь, — звезда эротического кино в эфире». А он: «Нет-нет, вот следовательно я и хочу, чтобы ты там была. Это будет шок для многих, ты умная, они не будут знать, чего ожидать». АК: Как вы думаете, это он действительно или просто чтобы вас соблазнить? СД: И то, и другое. АК: Мелания Трамп тогда недавно родила сына, только за несколько месяцев до этого. Он вообще в том разговоре упоминал жену или ребенка? СД: Я о них спросила. А он отмахнулся: «Да-да, не беспокойся об этом. Мы даже не… ну, у нас отдельные комнаты и все такое». АК: В тот вечер вы вдвоем пошли в ресторан? СД: Нет. АК: Вы заказали обед в номер? СД: Да. АК: И что случилось дальше? СД: Я спросила, где туалет. Он ответил: «А, он там, надо пройти через спальню, ты увидишь». Ну, я пошла. Была там совсем недолго, выхожу — а он в спальне, взгромоздился на край кровати. АК: И что вы подумали, когда его увидели? СД: Тут я поняла, во что влипла. И бормочу: «Вот так так» (смеется). Ну и у меня было такое чувство… (смеется) ну что-то вроде… я понимала, что это неправильно — приходить одной в чей-то номер. И тогда я услышала голос у себя в голове: «Что же, ты сама подставилась и теперь получишь по заслугам». АК: И вы занялись сексом. СД: Да. АК: Вам было 27, ему 60. Он привлекал вас физически? СД: Нет. АК: Нисколько? СД: Абсолютно. АК: Вы хотели заняться с ним сексом? СД: Нет. Но я тогда… я не сказала «нет». Я не жертва, нет. АК: Это было по обоюдному согласию, в полной мере. СД: Да, да. АК: Вы работаете в такой сфере, где пользоваться презервативом… ну, проблема. А он пользовался презервативом? СД: Нет. АК: А вы его об этом просили? СД: Нет. Честно говоря, я вообще ничего не сказала. АК: И что же было после секса? СД: Он говорил, что все было прекрасно, это был великолепный вечер, и что он такого не ожидал, что я его по-настоящему удивила, что многие меня недооценивают… И что он надеется, что я соглашусь увидеться с ним еще, чтобы продолжить разговор, который у нас был в начале вечера. АК: О «Кандидате». СД: Да. Дэниэлс говорит, что они с Трампом оставались в контакте. Он пригласил ее на вечеринку, которую устроил в Калифорнии в честь начала продаж водки «Трамп» <производство началось в 2005 году и прекратилось в 2011 году из-за низкого спроса — The Insider>, а потом — в свой нью-йоркский офис в Трамп-тауэр. АК: То есть он определенно хотел продолжать встречаться с вами. СД: О, конечно. Да. И мы не делали из этого секрета. Он не просил меня никому не говорить. Несколько раз он звонил мне, когда со мной было много людей, и я тогда: «Боже, это он звонит». Они: «Да ну, это Дональд?» А я включала громкую связь, и он на всю комнату интересовался, как у меня дела, и говорил: «Когда мы снова встретимся? Я просто хочу тебе рассказать, у нас тут была встреча, она прошла прекрасно. Это будет грандиозно, они ухватились за мою идею». Ну, в эту-то историю я никогда не верила. АК: Вы до сих пор считаете, что это у него была такая приманка для вас… СД: Да, конечно, да. АК: Чтобы вас заинтересовать, чтобы вы продолжали с ним встречаться. СД: Конечно, конечно. Я хочу сказать, я же не слепая. Но в то же время, понимаете, это ведь могло сработать. АК: Вы тогда видели в этом потенциальную возможность — «посмотрим, что из этого выйдет»? СД: Для меня это был бизнес. Дэниэлс рассказывает, что в июле 2007 года — через год после первой встречи — Трамп предложил ей встретиться с глазу на глаз в его бунгало в лос-анджелесском отеле Beverly Hills, чтобы обсудить ситуацию с ее возможным участием в спецвыпуске шоу «Кандидат» со знаменитостями. СД: Помню, что, когда я приехала, он смотрел «Неделю с акулами» <серия документальных фильмов на телеканале Discovery — The Insider>. Он предложил мне сесть, и мы с ним посмотрели документальный фильм о том, как акулы нападают на своих жертв. Целиком. АК: То есть это была не деловая встреча — вы просто смотрели фильм про акул? СД: Да. АК: Вы опять занимались сексом? СД: Нет. АК: А он хотел? СД: Да. АК: Откуда вы знаете, что он хотел? СД: Потому что он сел рядом со мной, понимаете, и касался моих волос, положил руку мне на ногу и… вспоминал, как прекрасно было в прошлый раз. АК: И как вы от него отделались? СД: Ну, я была там около четырех часов. А потом говорю: «Сначала, может, поговорим, как там дела с шоу?» Он отвечает: «Дело почти сделано. На следующей неделе у меня будет ответ». А я: «О’кей, прекрасно. Тогда позвони мне на следующей неделе». Взяла сумочку и ушла. Как рассказывает Дэниэлс, в следующем месяце Трамп позвонил ей и сказал, что не смог устроить ее в спецвыпуск для знаменитостей. Она говорит, что больше они никогда не встречались, а секс у них был только один раз — на первой встрече в 2006 году. В мае 2011 года Дэниэлс согласилась за $15 тыс. рассказать свою историю журналу In Touch. По словам двух бывших сотрудников журнала, ее рассказ так и не был опубликован: когда издание обратилось за комментариями к Трампу, его адвокат Майкл Коэн стал угрожать судебным иском. Дэниэлс говорит, что ей не заплатили, а через несколько недель в Лас-Вегасе какой-то человек стал ей угрожать. СД: Я была на парковке, приехала со своей маленькой дочкой на занятия по фитнесу. Отстегивала в машине детское сиденье, меняла дочке подгузник, все такое. Тут появился какой-то тип и говорит мне: «Оставь Трампа в покое. Забудь эту историю». Потом наклонился, заглянул в машину и говорит: «Какая красивая малышка. Будет очень жаль, если что-то случится с ее мамой». И ушел. АК: Вы посчитали это прямой угрозой? СД: непременно. Помню, что, когда несла дочку на руках в зал, так тряслась, что боялась уронить ее. АК: Вы еще когда-нибудь видели этого человека? СД: Нет. Если когда-нибудь увижу, тут же его узнаю. АК: То есть вы могли бы опознать этого человека? СД: Без сомнения. Даже сейчас, когда прошло столько лет. Если он сейчас войдет в эту дверь, тут же его узнаю. АК: Вы обратились в полицию? СД: Нет. АК: Почему? СД: Боялась.

Через несколько месяцев, когда на одном сайте, публикующем сплетни, написали, что у нее была интрижка с Трампом, Сторми Дэниэлс публично заявила, что это ложь. Через пять лет Дональд Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии. СД: Неожиданно какие-то люди снова вышли на меня и предложили деньги. Большие деньги. Звучало ли это соблазнительно? Да, но я с этим боролась. И потом был этот звонок: «Я думаю, у меня есть лучшие условия сделки для вас». АК: Это ваш адвокат звонил? СД: Да. Сделка заключалась в том, что Дэниэлс никому не расскажет свою историю. Это предложил адвокат Трампа Майкл Коэн. За то, что она подпишет соглашение о молчании, Коэн заплатит ей $130 тыс. со счета компании с ограниченной ответственностью под названием Essential Consultants, которую он основал в штате Делавэр в середине октября 2016 года. Дэниэлс говорит, что соглашение выглядело привлекательно: она не только получит деньги, но и может не беспокоиться, как огласка всей истории скажется на ее дочери, которая уже настолько выросла, что могла смотреть новости. За 11 дней до выборов Дэниэлс подписала соглашение. АК: Это были деньги за молчание? СД: Да. История снова начала всплывать. Я беспокоилась за свою семью, за ее безопасность. АК: Думаю, сейчас некоторые зрители начинают сомневаться, что вы заключили эту сделку, потому что боялись за свою безопасность. Они могут подумать, что вы просто увидели возможность. СД: Но я даже не торговалась, я сразу сказала «да», когда мне предложили эти очень строгие, понимаете ли, условия и, многие согласятся со мной, крайне небольшую сумму. Вот и все доказательства. АК: Думаете, если бы вы решились рассказать все публично, вы заработали бы больше?



