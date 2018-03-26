Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что выславшие больше только российских дипломатов США и Великобритания, – бенефициары в деле с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Захарова: С Украиной вопрос понятен, этот режим солидаризировался у нас давно с США Скриншот: Россия 24 / YouTube спикер МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Спикер МИД отметила, что высылка дипломатов происходит на фоне трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибло много людей."Мы все скорбим и переживаем но, к сожалению, наши западные коллеги даже в этот день вместо того, чтобы как цивилизованные приличные люди выражать сочувствие, соболезнования российским гражданам, сделали то, что они сделали", – подчеркнула она.Захарова добавила, что большинство стран ЕС выслало от одного до четырех дипломатов, и только Великобритания, США и Украина выслали больше десятка россиян."С Украиной вопрос понятен, этот режим солидаризировался у нас давно с США... Если бы не эти цифры, можно было бы гадать, откуда весь этот страшный адский перфоманс, который устроил Лондон. И кто действительно является бенефициаром всей этой ситуации", – заявила она.По словам спикера МИД, за скандалом с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля стоят "мощные силы" в США и Великобритании."Вот вам мотив продолжения абсолютного наступления на нашу страну в информационном, пропагандистском, политическом и других направлениях. Других вариантов этот расклад не дает. Остальные страны, это та самая пресловутая ЕС-овская солидарность", – подытожила Захарова.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сегодня стало известно, что 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов. Также президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, Соединенные Штаты закрывают Генконсульство РФ в Сиэтле.О сокращении количества сотрудников российских дипмиссий заявили также в Канаде, Финляндии и Норвегии.Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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