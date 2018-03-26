|Для Пучдемона определили срок ареста
|26.03.2018 21:39
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Бывший глава сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон просидит за немецкими решеткой минимум до католической Пасхи, то есть 1 апреля.
Политик предстанет перед судом после обеда в понедельник, 2 апреля. Задержка связана с праздничными выходными. После того генеральный прокурор примет решение, исполнят ли требования выдачи его Испании,передает со ссылкой на .
Подозреваемый может пробыть в тюрьме до 60 дней в течение рассмотрения дела об экстрадиции, согласно немецкому законодательству.
Адвокат Пучдемона уже заявил, что сепаратисты просить политического убежища в Германии.
Экс-глава правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25
марта на территории Германии близко от границы с Данией на
основании европейского ордера на арест. Политик раз направлялся в
свою резиденцию в Ватерлоо. В испанском правительстве заявили, что
готовят все необходимое для экстрадиции.
25 марта в Каталонии проходили в поддержку бывшего главы правительства региона. Постраждалт меньшей мере 52 человека.