Сегодня у меня не будет видео про трагедию в Кемерово. В такие моменты не пиариться надо на трагедии, обвиняя всех налево и направо, а выразить соболезнование родственникам погибших, сделать выводы и много-много работать, чтобы подобное не повторилось. Сегодня будет материал про Цукерберга и Фейсбук.

Фейсбук попался на том, что приватные данные как минимум 50 миллионов пользователей этой социальной сети оказались в руках третьих лиц. В общем-то это не должно быть сюрпризом ни для кого, но почему-то стало сюрпризом для многих пользователей, особенно для тех, кто живёт в США и Великобритании.

Сюрприз оказался вдвойне неприятным из-за того что данные в конце концов оказались в руках политконсалтинговой компании Cambridge Analytica, которая использовала их для избирательной кампании Дональда Трампа. Фейсбук уже перестал отрицать очевидное, а Марк Цукерберг выкупил целые полосы в ведущих британских и американских газетах, чтобы опубликовать письмо с извинениями перед рядовыми пользователями. Марк Цукерберг может себе позволить нанять хороших пиарщиков и прием, наверное, сработает. Многим нравятся когда какой-то большой начальник извиняется, даже тогда, когда все прекрасно знают, что никаких конкретных действий, чтобы исправить ситуацию он предпринимать не намерен.

Повторюсь - нужно быть очень-очень наивным человеком, чтобы думать, что социальные сети и мессенджеры не продают информацию своих пользователей. Они вообще-то для этого и создавались.

Есть простое и довольно циничное правило. Если вам дают пользоваться какой-то услугой бесплатно, значит, товар – это вы. В лучшем случае - товар это ваше внимание, которое продают рекламодателям, но на этом по-настоящему много заработать нельзя. Совсем большие деньги крутятся в сфере больших персональных данных о вкусах, склонностях, связях, политических пристрастиях, интересах, компрометирующих хобби и других вещах, которые пользователи сами доверяют социальным сетям. Эти большие данные - лакомый кусок для любой компании, которая занимается пиаром, политическим консультированием, маркетингом и рекламой. Они за такие данные платят бешеные деньги, но это только вершина айсберга.

Самые большие деньги, как вы прекрасно понимаете, всегда крутятся вокруг двух вещей - вокруг политики и вокруг национальной безопасности. С политикой всё понятно. Ради того, чтобы получить шанс, хотя бы шанс, выиграть лишние полпроцента голосов на серьезных выборах. многие западные политики не глядя выложат на стол сотни миллионов долларов. А уж когда речь идет о том, чтобы выиграть что-то вроде референдума по Брекзиту, где ставки вообще гигантские, то цена вопроса легко переходит в зону миллиардов долларов.

Кстати насчет Брекзита. Я уверен, что владельцев Cambridge Analitica попробуют обвинить в том, что они сильно повлияли на результаты референдума по выходу Великобритании из Евросоюза, и есть хорошие шансы, что их или попробуют из-за этого посадить за вмешательство в избирательный процесс или попробуют как-то связать с Россией и посадить за вмешательство в референдум по заказу Кремля. Уж очень сладкая для Терезы Мэй перспектива вырисовывается и я сомневаюсь, что она сможет удержаться от соблазна обвинить Путина в том, что это он организовал Брекзит. Вообще-то можно уже сейчас готовиться к новым британским санкциям.

А теперь пару слов насчет Фейсбука и органов государственной безопасности. Если кто-то не верит в то, что все крупные американские ай-ти компании буквально по самые гланды удовлетворяют потребности и запросы американского разведывательного сообщества, то могу только удивиться тому, насколько наивными бывают люди. Достаточно хотя бы Сноудена вспомнить и это при том, что сам Сноуден гарантировано не мог знать всех направлений, по которым происходит это самое сотрудничество.

Чтобы понять весь пафос происходящего вокруг Фейсбука скандала, нужно учитывать вот что: Cambridge Analitica сейчас пытаются судить за то, что они трахнули Фейсбук и трахнули ЦРУ, потому что они получили то, что должно было быть доступно только таким организациям, как ЦРУ, и при этом сделали это практически бесплатно для себя. То есть по американским понятиям они владельцев Фейсбук еще и ограбили. Конечно, такое простить нельзя, а позор приходится смывать слезоточивыми письмами в адрес пользователей.

И последнее. Вся эта история лишний раз показывает насколько в современном мире важно такое понятие, как кибер-суверенитет. Я, в силу особенностей профессии, работаю во всех соцсетях, до которых могу дотянуться, но я понимаю, что если наше противостояние с Западом будет идти по пути эскалации, то у российского государства будут очень серьезные мотивы, чтобы ограничить доступ иностранных соцсетей и мессенджеров на российский рынок. Это не вызывает во мне радости, но мотивы таких действий будут вполне понятными и дело тут не в каких-то тиранических наклонностях, а дело в том, что это не очень хорошо, когда какие-то звездно-полосатые цукерберги могут собирать у нас всякую интересную бигдату.

Ну, а для рядовых пользователей любых соцсетей, вся эта история должна стать очередным напоминанием, что доверять соцсетям (любым соцсетям) нельзя. Всё, что оказывается в интернете, рано или поздно станет или публичным, или попадет к тем людям, которые явно работают не в ваших интересах. Поэтому желаю и себе, и вам чаще встречаться и говорить с друзьями не в сети, а в реале. Так безопаснее и полезнее. А Цукерберг пусть останется без наших больших данных.

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