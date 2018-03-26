Конфликт на Донбассе можно решить только через правоохранительную миротворческую миссию. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы... А после завершения конфликта, они будут работать на безопасность украинцев", - заявил Аваков.

Напомним, ранее прежний специальный представитель ЕС в Боснии Вольфганг Петрич заявил, что миротворческая задача ООН на Донбассе поможет вывести конфликт на совершенно другой, международный, уровень, поможет в решении конфликта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира