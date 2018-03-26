Вскоре в Украине может появится абсолютно новая стратегия развития села, которая должна заменить собой морально устаревший и, в общем, неработающий закон «О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса». Соответствующий законопроект «Об основных принципах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития» 21 марта зарегистрировали 29 народных депутатов.

Документ, в разработке которого принимали участие общественные организации, профильный парламентский комитет и Минагрополитики, определяет концептуальное развитие села. И большей частью носит сугубо рамочный характер: подавляющее большинство всех мер стимулирования не содержат никакой конкретики. Толком даже не ясно, будут ли они когда-нибудь вообще реализованы на практике. Поскольку никаких обязательств для чиновников он не прописывает, информирует svodka.net.

Между тем, даже в таком формате документ содержит массу крайне важных новаций. Да и концептуально он сильно отличается от принятого еще в 1990 году предшественника. Ведь если прежняя, то законопроекте №8171, напротив, плюшкам уделили минимум внимания. Зато сосредоточились на стимулировании малого и семейного фермерства и государственной помощи в части производства и реализации сельхозпродукции.

«Старый закон как минимум на половину был не актуален. Более того, он часто не давал реализовывать действительно нужные программы поддержки, поскольку противоречил его условиям. Его нужно было поменять», — рассказал UBR.ua генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Высоцкий.

Аграрный атташе

В частности, закон обязывает государство всячески помогать небольшим хозяйствам и семейным фермам. Стимулировать их объединение и развитие переработки. Помогать с организацией экспортных поставок на всех этапах: от производства и сертификации, до оформления всех бумаг и маркетинга за границей.

Согласно тексту проекта, в Украине должна появится новая профессия — аграрный атташе. Такие чиновники будут входить в кадровый состав посольств и отвечать за продвижение украинской аграрной продукции, отстаивать имидж государства, как производителя качественной аграрки.

Проект предусматривает запуск модели «минимальной ответственности» для фермеров в части соблюдения экологических норм и бережного отношения к земле. Концепция предполагает отказ от штрафов за проступки. Вместо этого, нарушителей станут полностью или частично отлучать от госпомощи по различным программам поддержки.

Также документ предлагает разрешить Кабмину использовать для поддержки аграриев очень спорный инструмент — государственное ценовое регулирование отдельных видов сельхозпродукции. В нем же упоминается «стратегия управления пищевыми отходами». Это может означать, что авторы хотят попытаться возродить сбор объедков со столов горожан и у общепита для подкормки свиней на фермах.

Зеленый туризм

Конечно, вспомнили законотворцы и обо всех остальных составляющих господдержки: здесь и доступ к квалифицированным кадрам, инновациям, технике, создание сети оптовых сельхоз рынков, развитие инфраструктуры, в том числе транспортной и медицинской и еще масса других приятностей.

Отдельной строкой в законе выписали нормы о зеленом туризме, обязав государство всячески его стимулировать, а Кабмин — разработать правила ведения такого вида деятельности. Для этих целей даже вносят в закон «О туризме» понятия «сельского туризма» и «экологического туризма». Под первым понимаются образовательные туры, которые познакомят путешественника с особенностями ведения сельского хозяйства. Под вторым — собственно зеленый туризм вроде турпоходов и сплавов.

Впрочем, ни одна из этих норм не содержит ровным счетом никакой конкретики — как именно их будут реализовывать на практике, да и будут ли вообще — неясно. Эксперты признаются: такой цели авторы и не преследовали.«Это рамочный законопроект. Его задача заложить максимум возможностей для поддержки и стимулирования сельхозпроизводства. Совсем необязательно, чтобы все они обрели формат программы. Но закон даст возможность реализовать крайне важные программы уже сейчас. Исходя из сегодняшних реалий, около 30% заложенных в проекте вещей должны быть реализованы побыстрее — они актуальны прямо сейчас», — пояснил Высоцкий.

Ближе к земле

Переписали в проекте и льготы для дауншифтеров — людей, которые решили сбежать от городской суеты в село. В частности, таким украинцам государство должно будет выплатить одноразовую денежную помощь, размер которой предстоит определить Кабмину, а также льготные кредиты на возведение жилья и хозпостроек.

Также депутаты предлагают правительству разработать специальные пониженные тарифы на оплату услуг ЖКХ или предоставить селянам субсидии. Причем при расчете совокупного дохода семьи не станут учитывать полученную от арендаторов плату с наделов до 5 Га.

Разумеется, декларативно законопроект ставит перед исполнительными властями задачи по обеспечению доступа к качественному образованию (например, за счет бесплатного транспорта для школьников), благоустройству улиц, строительству дорог, инженерных и телекоммуникационных сетей.

Цена вопроса

Дабы все благие намерения не остались сугубо бумажными фантазиями, авторы предлагают проголосовать Верховной Раде за солидное расширение «аграрной» статьи бюджета. И в целом вывести финансирование прямых и косвенных программ поддержки в перечень сверхприоритетных статей.

Для чего в проекте обозначено, что на все описанные цели страна ежегодно должна выделять никак не меньше 5% всех расходов бюджета. К примеру, в 2018 году на АПК в бюджете заложили 14,2 млрд грн. (примерно 1,4% от всех расходов казны), из которых на прямую поддержку направила только 6,3 млрд грн. Эксперты признаются — хотели заложить еще больше, но делать это «без спросу» нельзя.

«Эти 5% предусмотрены международными договоренностями, которые мы взяли на себя, вступая в ВТО. В этих документах говорится, что мы можем без дополнительного согласования и пояснений направлять на господдержку до 5% бюджета. Логично было заложить в проект сразу максимально допустимое значение. Впрочем, как раз эта цифра компромиссная и может обговариваться. Сейчас трудно предположить, будет ли у цифры 5% политическая поддержка», — добавил Высоцкий.

Впрочем, шансы у проекта стать законом очень высоки. Ведь в его разработке принимал прямое участие профильный парламентский комитет, а в его поддержку высказываются многие профильные общественные организации.

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