|Корчак заявила, что не станет переизбираться на пост председателя НАПК
|26.03.2018 21:45
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https://www.facebook.com/korchaknatalya/posts/584537925213268
Кабинет Министров создал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в марте 2015 года.Агентство между прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.В апреле 2017 года глава ведомства Наталья Корчак в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" заявила, что в департаменте, который занимается проверкой электронных деклараций, работают 56 человек, а база декларантов расширена до 1,5 миллиона человек.Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил в январе 2018 года, что НАПК нужно перезапустить, так как оно не в состоянии выполнять возложенные на него функции.На заседании Кабмина 29 марта 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал Корчак уйти в отставку, раскритиковав ее за неспособность организовать работу сервиса электронных деклараций. Корчак отказалась охотно уйти с должности. 7 апреля члены НАПК не смогли проголосовать за отставку Корчак.
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