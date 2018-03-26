Жалоба владельца ФК "Львов" отклонена

26 марта 2018 Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Дыминского.

По результатам апелляционного рассмотрения решения об аресте подозреваемого от 1 марта оставлено без изменений, жалоба будет отклонена, сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что Главное следственное управление Национальной полиции 7 декабря сообщил о подозрении бизнесмену Петру Дыминскому .

Впоследствии стало известно, что Дыминского, которого подозревают в причастности к смертельного ДТП, объявили в розыск .

Ранее сообщалось, что правоохранители закрыли уголовное производство в отношении охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща по подозрению в совершении смертельного ДТП.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского случилась 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. На месте аварии оказался хозяин ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.