|Суд подтвердил заочный арест Дыминского
|26.03.2018 21:56
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Жалоба владельца ФК "Львов" отклоненаАпелляционный суд Киева оставил в силе заочный арест бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского.
Фото: захід.нет
26 марта 2018 Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Дыминского.
По результатам апелляционного рассмотрения решения об аресте подозреваемого от 1 марта оставлено без изменений, жалоба будет отклонена, сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, что Главное следственное управление Национальной полиции 7 декабря сообщил о подозрении бизнесмену Петру Дыминскому .
Впоследствии стало известно, что Дыминского, которого подозревают в причастности к смертельного ДТП, объявили в розыск .
Ранее сообщалось, что правоохранители закрыли уголовное производство в отношении охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща по подозрению в совершении смертельного ДТП.
Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского случилась 18 августана трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. На месте аварии оказался хозяин ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.
Очевидцы сообщили, что после ДТП Дыминский закрылся во внедорожнике охраны. В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет о охранника Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.