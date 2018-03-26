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Суд подтвердил заочный арест Дыминского
26.03.2018 21:56
Суд подтвердил заочный арест Дыминского
Жалоба владельца ФК "Львов" отклонена
Апелляционный суд Киева оставил в силе заочный арест бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского.
Суд подтвердил заочный арест Дыминского Фото: захід.нет

26 марта 2018 Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Дыминского.

По результатам апелляционного рассмотрения решения об аресте подозреваемого от 1 марта оставлено без изменений, жалоба будет отклонена, сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что Главное следственное управление Национальной полиции 7 декабря  сообщил о подозрении бизнесмену Петру Дыминскому .

Впоследствии стало известно, что Дыминского, которого подозревают в причастности к смертельного ДТП,  объявили в розыск .

Ранее сообщалось, что  правоохранители  закрыли уголовное производство в отношении охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща  по подозрению в совершении смертельного ДТП.

Как известно,  ДТП с участием автомобиля Дыминского случилась 18 августана трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. На месте аварии оказался хозяин ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Очевидцы сообщили, что после ДТП Дыминский закрылся во внедорожнике охраны. В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет о охранника Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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