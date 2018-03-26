Завершив контакт на поставку танков "Оплот" в Таиланд, украинская промышленность может заняться танком нового поколения Сергей Згурец

Согласно заявлениям политического и военного руководства Украины, теперь танки БМ "Оплот-М" будут производиться для украинской армии. Чтобы решить эту задачу и переформатировать бронетанковую промышленность, Украина может отправить в "бой" и самые секретные разработки.

Последние из могикан

Завод им. В. Малышева занимает более 300 гектаров. Это целый отдельный город. Во времена СССР он имел выпускать не менее 600 новых танков в год. За всю новейшую историю Украины заказы на новые танки в "малышевцев" было только три раза.

C 1996 по 1999 годы был успешно выполнен первый для Украины экспортный договор на поставку в Пакистан 320 танков Т-80УД за $ 640 млн. Работу сделали и создали задел для формирования в стране замкнутого бронетанкового цикла - благодаря опыту, запасам и координации проекта на уровне Президента страны .

Следующий рывок по производству новых танков состоялся только через десять лет. В 2009 году на вооружение ВС Украины был принят танк "БМ" Оплот-М "и тогда же был подписан договор на закупку первых 10 машин для Минобороны Украины. При этом" пакистанский "задел по кадрам и запасам на заводе уже практически растаял. Численность рабочих с 13 000 сократилось до 4 тысяч.

Танки нужно было поставить в армию до 2017 года. Неспешный темп один танк в год действительно означал, что это будет золотой "hand made". Но средств для начала серийного производства танков - речь шла о $ 15 млн - завода тоже не выделяли.

Новый "Оплот" действительно был спасен третьим экспортным контрактом. Госкомпания "Укрспецэкспорт" в сентябре 2011 года сумела подписать с армией Таиланда договор на $ 240 млн на поставку 49 новых танков в версии БМ "Оплот-Т" и двух тяжелых БРЭМ "Атлет". Его нужно было выполнить до конца 2014 года. Большую часть аванса от тайцев для изготовления танков была использована Заводом им. Малышева чтобы угодить политической конъюнктуре. Средства были потрачены для полного погашения задолженности по заработной плате на предприятии накануне парламентских выборов, которые состоялись в октябре 2012 года. К подготовке серийного производства средства почти не "просочились". При таком раскладе до февраля 2014 года в Таиланд были поставлены только пять первых "Оплот".

С началом войны с Россией договор все равно должен был выполняться. Срок АТО в международных документах обстоятельством форс-мажорным не является. Военное противостояние на востоке Украины и захвата Крыма, где расположена часть предприятий, участвующих в производстве "Цитадели", заставило сформировать новые кооперационные цепочки для выпуска узлов и агрегатов, которые были необходимы для тайских "Оплот".

И то, что к 2018 году Украина завершила производство всех 49 танков и двух новых БРЭМ - действительно победа. Хотя бы с точки зрения поддержания имиджа страны, способной производить новые танки.

Особую роль в "сшивании" потребностей, сбалансировании амбиций и поиска нестандартных решений в критических ситуациях, которых было немало, сыграла команда специалистов "Укрспецэкспорта", включая нынешнего Гендиректором "Укроборонпрома" Павлом Букин. За три года было сделано то, что сделать было почти невозможно.

стратегическая тактика

После тайского контракта Завод им. Малышева в альянсе с ХКБМ им. Морозова должен заняться производством танков "Оплот" для Вооруженных Сил Украины. Речь идет о производстве партии из десяти машин.

В середине 2017 Президент Петр Порошенко заявил о том, что "мы внесли изменения в государственный бюджет, и Первые танки" Оплот "производства харьковского завода попадут в Вооруженные Силы в этом году. Это наш ответ на пожелания украинских танкистов" .

Но танк "Оплот" в 2017 году быть просто не могло. До сегодняшнего дня в боевом составе армии - один танк в версии БМ "Оплот-М". Для закупки 10 "Оплот" необходимо 1 млрд грн. Это почти одна десятая всех средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа-2018 на закупку всех новых и модернизированных образцов оружия и техники для Вооруженных Сил Украины. К марту 2018 договор на закупку 10 новых "Оплот" Министерством обороны подписан еще не был. При этом, производственный цикл изготовления танка "Оплот" - 11 месяцев. Плюс заказ и поставка комплектующих, таких как броневые детали, - еще до 7 месяцев. Итого 18 месяцев. Значительная часть комплектующих, довольно специфических, разрабатывалась в России и сейчас они заменяются на другие. Каждая такая замена - отдельный, время долгий процесс проб и ошибок. Большинство новых доработок будет выполнять ХКБМ им. Морозова. При этом, потребность армии в танковых дизелях 6ТД-2, прицелах наводчика 1Г46 на порядок больше, чем это нужно для чисто "оплотивськои" десятки.

При самом оптимистическом развитии событий первые "Оплот" появятся в армии в 2019 году. Так утверждают производители, отмечая, что бронесталь на десять машин заводом уже закуплена. Военные настроены пессимистично. Признавая, что боевая эффективность танковой роты на "Оплот" будет незначительно превосходить сила танковой роты на модернизированных Т-64, подготовленных для ведения боевых действий ночью. Но стоимость которых - в пять раз меньше. Правда, есть один потенциальный плюс - танковая рота на "Оплот" станет первой, будет оснащена новой автоматизированной системой управления танковым подразделением в тактическом звене. Так как без этого в современных условиях применения наиболее крутого танке - путь в тупик. Такими системами планируется оснащать и штатные танковые роты и батальоны ВС Украины.

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Танк - танком, а производство - производством. Руководитель завода им. Малышева утверждает: «На танки есть спрос. Но для их создания требуются специалисты, живая школа. А для этого нужны, в первую очередь, средства. Я убежден, что полученную от" Цитадели ", или от любого другого контракта, сначала следовало инвестировать в разработки. А так вся прибыль по экспортным контрактам было потрачено на зарплату, на поддержку завода на плаву, по сути, в закрытии банкротства ... ". По своим нынешним финансовым уставом главный танкоград - банкрот. Поэтому задача создания новой бронетанковой отрасли, где вопрос будущего ЗиМ - лишь одно из важных, нужно решать не только силами ограниченного в своих полномочиях и возможностях "Укроборонпрома". Здесь нужна вся правительственная и президентская сила.

Сыграть по "нотам"

Украинская школа танкостроения создала три революционных проекты. Танк Т-34 признан лучшим танком Второй Мировой войны. Танк Т-64 - с механизмом заряжания и экипажем из трех человек - стал родоначальником нового поколения советских танков. Это был танк прорыва, созданный для быстрого пронизки железными клиньями дивизий обороны НАТО - вплоть до Ла-Манша. Даже при ядерной войне. О третьем революционный проект известно гораздо меньше. В рамках завершающих работ по советскому проекту в 1988-2001 годах в Харькове были разработаны и изготовлены несколько прежнему секретных прототипов и опытных образцов танка нового поколения, один из крайних вариантов имел обозначение Объект 477A1 "Нота".

Это танк, оснащенный пушкой на 152 мм, которую можно заменить на натовскую под новый боеприпас в 140 мм. Это танк, где экипаж размен в высоко защищенном пространстве. Это танк, в котором предполагалось все, что сегодня писком военной моды от военный управляющей системы к выходу на полностью роботизированный танк. Реализация этих решений на новой элементной базе на танке, под который есть вся конструкторская документация, выглядит очень соблазнительно. В "Оплот" от "Ноты" воплощена самая мизерная часть.