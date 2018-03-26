Украинские стрелки выиграли две золотые медали на международном турнире "34th ISAS 2018", который проходит в Дортмунде, информирует со ссылкой на сайт соревнований.

Наши Анна Ильина и Олег Царьков стали лучшими в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки. Они набрали 497,8 очков, что на 1,4 балла больше, чем ближайшие преследователи из Италии.

Кроме того, Екатерина Зеленская и Олег Омельчук выиграли соревнования по стрельбе на 10 м из пневматического пистолета. В их активе 471,3 очков. На 0,6 баллов меньше получили представители Италии. Тройку лучших замкнули французы.

Напомним, что ранее украинские спортсмены получили четыре медали в различных дисциплинах на турнире в Дортмунде.

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