Посольство России в Румынии заявило, что высылка дипломата - это проявление коллективного безумия. Об этом сообщает со ссылкой на сайт посольства Российской Федерации в Румынии.

“В Посольстве России в Бухаресте считают очень вероятным, что принятое решение является проявлением коллективного политического безумия, тем более, что нет другого правдоподобного объяснения”, — сказано в сообщении посольства.

Отметим, в понедельник МИД направил в посольство Российской Федерации уведомление о том, что один дипломат будет объявлен персоной нон грата.

МИД Румынии считает, что набег Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь представляет собой угрозу коллективной безопасности и международного права.

Как сообщал , 17 стран выдворяют из своей территории 130 дипломатов из-за дела Скрипаля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира