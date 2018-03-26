|В Харькове горел торговый центр: эвакуировано 31 человека, - ФОТО
|26.03.2018 22:12
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Раненых и погибших, к счастью, нетВ Харьковском торговом центре "Дом торговли центральный" из-за возгорания электросети возник пожар.
Фото: ДСНС
На место отправили 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестница и специальный спасательный автомобиль.
"Разведка пожара установила, что в данном торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв.м., а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв.м. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма" , - сообщается на сайте ДСНС.
Фото: ДСНС
По предварительным данным причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети.
В ДСНС говорят, что власть ТЦ смогла эвакуировать большинство посетителей и сотрудников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остался на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.
Фото: ДСНС
Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово , в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
Число погибших в результате пожара достигло 64 человек . С горящего здания были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы.