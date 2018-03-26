В правительстве Исландии заявили о приостановлении двухстороннего диалога с Россией на высшем уровне в знак солидарности со странами Запада из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Правительство Исландии решило проявить солидарность с Соединенным Королевством Фото: icelandflag.facts.co "Правительство Исландии решило проявить солидарность с Соединенным Королевством и другими западными государствами и присоединиться к скоординированной реакции на химическую атаку в Солсбери в Великобритании в начале этого месяца. Атака в Солсбери представляет собой серьезное нарушение международного права и угрожает безопасности и миру в Европе. Это первое оскорбительное использование нервно-паралитического агента в Европе со времен Второй мировой войны", – говорится в сообщении.Власти страны приняли решение приостановить двусторонний разговор с Россией на высшем уровне."Правительство Исландии призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия", – говорится в сообщении.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сегодня стало известно, что 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов. Также президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, Соединенные Штаты закрывают Генконсульство РФ в Сиэтле.О сокращении количества сотрудников российских дипмиссий заявили также в Канаде, Финляндии и Норвегии.Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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