В Киеве, с 26 по 30 марта, будет ездить "сказочный трамвайчик". Об этом сообщает со ссылкой на сообщение коммунального предприятия "Киевпастранс" в Facebook.

"Наш Сказочный трамвайчик уже начал свою работу! Надеемся, такая солнечная и теплая погода продержится до конца недели, и ничто не помешает нашим маленьким читателям посетить Контрактовую площадь и посетить Весенние чтения", - говорится в сообщении.

Так, "трамвайчик" будет ездить ежедневно с 11:00 до 13:00 у выхода из станции метро "Контрактовая площадь".

Напомним, в связи с переходом на летнее время 25 марта, было изменено расписание городской электрички.

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